Xiaomi 15 Ultra è ufficiale e non teme nessuno: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo nuovo top di gamma, vale a dire Xiaomi 15 Ultra, con un evento di lancio in Cina.

Uno smartphone di punta che si distingue per le sue caratteristiche all’avanguardia, tra cui un display AMOLED di altissima qualità, un processore potentissimo, un sistema fotografico firmato Leica e funzionalità di comunicazione satellitare avanzate. In poche parole: Xiaomi 15 Ultra è un dispositivo pensato per chi non si accontenta.

Xiaomi 15 Ultra: debutto prepotente per il nuovo flagship

Il cuore pulsante di Xiaomi 15 Ultra è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Ultra Edition, abbinato ad un massimo di 16GB di RAM LPDDR5X ed 1TB di spazio d’archiviazione UFS 4.1. Un comparto hardware che garantisce estrema fluidità e velocità, anche durante sessioni di utilizzo intenso, grazie anche ad un sistema di raffreddamento a doppio canale che evita surriscaldamenti improvvisi. Il tutto è gestito da Xiaomi HyperOS 2.0, un sistema operativo che determina consumi energetici ridotti e che porta con sé numerose funzionalità AI, sfondi dinamici e l’integrazione con l’ecosistema di Apple.

Xiaomi 15 Ultra monta un display da 6.73 pollici LTPO OLED con risoluzione 2K, luminosità massima di 3.200 nits e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz. Supporta HDR10+ e Dolby Vision, offrendo colori vivaci e dettagli precisi, mentre il vetro Xiaomi Ceramic Glass 2.0 assicura resistenza contro graffi e urti.

Per quanto riguarda la fotografia, il dispositivo si affida a un sistema quad-camera Leica, con un sensore principale da 50MP, una lente ultra-grandangolare da 50MP e due teleobiettivi da 50MP e 200MP (periscopico) per zoom ottici e macro di alta qualità. La modalità video ACES LOG e la stabilizzazione UIS permettono riprese cinematografiche in 8K.

La batteria da 6.000mAh di Xiaomi 15 Ultra supporta ricarica rapida cablata da 90W e wireless da 80W, oltre alla ricarica inversa per accessori. Una novità assoluta è il supporto alla comunicazione satellitare diretta, che consente di effettuare chiamate off-grid tramite i satelliti Starlink e TianTong, con un raggio di 7 km. Completa il pacchetto un sensore di impronte ultrasonico integrato nello schermo, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e resistenza IP68.

Xiaomi offre anche un kit di imaging professionale, con pulsante di scatto removibile e batteria aggiuntiva da 2.000mAh, portando la capacità totale a 8.000mAh. Il prezzo parte da 6.499 yuan (circa 858 euro) per la versione da 12GB/256GB, mentre il modello top da 16GB/1TB arriva a 7.799 yuan (circa 1.029 euro). Le vendite inizieranno in Cina il 3 marzo, mentre il lancio globale di Xiaomi 15 Ultra è previsto per il 2 marzo.