Dopo aver anticipato l’arrivo della serie Black Shark 4 dall’inizio di questo mese, Xiaomi ha finalmente confermato la data di lancio della nuova gamma di gaming phone per i mercati internazionali. L’evento è previsto per il 23 marzo in Cina. Ora, una nuova indiscrezione suggerisce che il modello Pro potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel.

Black Shark 4 Pro: una fotocamera da paura

Il poster della data di lancio della serie Black Shark 4 appena trapelato sul web non contiene informazioni sulle specifiche tecniche dei dispositivi. Si ritiene che il device del brand avente il numero di modello KRS-A0 che è stato individuato sul Google Play Console, sull’ente TENAA e sul portale 3C disponga del processore Snapdragon 888. Questo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato come Black Shark 4 Pro.

La variante PSR-A0 che è stata avvistata sulle stesse piattaforme si dice che sia dotata del chipset Snapdragon 870. Il duo di telefoni verrà fornito di un display da 6,67 pollici che può supportare una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Black Shark 4 può supportare una risoluzione Full HD +. Tuttavia, non è ancora stato confermato se il modello Pro supporterà il supporto per una risoluzione Quad HD +.

La serie di gaming phone prossima al debutto sarà alimentata da una batteria da 4.500 mAh. Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di supporto per la ricarica rapida da 120 W. I telefoni da gioco Red Magic 6 Pro e ASUS ROG Phone 5 Ultimate recentemente svelati sono dotati di un massimo di 18 GB di RAM; non è chiaro se anche il Black Shark 4 Pro approderà con un simile quantitativo di RAM anche in un’edizione di 18 GB di RAM.

Sul fronte fotografico Black Shark 4 Pro offrirà agli utenti una modulo composto da tre lenti. Un informatore affidabile proveniente dalla Cina ha affermato oggi che questo modello sarà dotato di un’ottica principale da 108 megapixel. Il modello standard invece, potrebbe essere dotato di un sistema a tripla fotocamera guidato da una lente principale da 48 megapixel o da 64 megapixel. Ancora pochi giorni di attesa e ne sapremo di più.

