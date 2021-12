Xiaomi: ecco come migliorerà le batterie già dall’anno prossimo

Xiaomi punta a un incremento della capacità della batteria del 10%, migliorando così l’autonomia generale dal modulo per garantire così ai suoi utenti la possibilità di utilizzare il proprio smartphone per più tempo. In un post pubblicato su Weibo, infatti, il colosso cinese annuncia che la nuova tecnologia è vicina per essere disponibile ai suoi utenti: sembra che la produzione di massa dei nuovi moduli partirà già dal prossimo anno.

L’aspetto più importante di questa innovativa tecnologia di Xiaomi, è che il raggiungimento del 10% in più di capacità non è dovuto a un incremento delle dimensioni del modulo stesso, tutt’altro. La compagnia, infatti, avrebbe sfruttato un nuovo sistema di produzione che permette di sfruttare lo stesso volume migliorando l’imballaggio dei componenti, dei circuiti di controllo e molto altro.

Questi “semplici” cambiamenti, ad esempio, offrirebbero 400 mAh in più in una batteria da 4000 mAh: questo risultato, sommato ai vari sistemi di ottimizzazione software della MIUI, potrebbe garantire a ogni utente diverse ore di utilizzo in più senza andare a compromettere l’esperienza utente. Sono anni che Xiaomi investe nel team di ricerca e sviluppo impegnato nello studio di nuovi sistemi di ricarica: la nuova tecnologia potrebbero offrire alla compagnia un importante vantaggio industriale verso i suoi competitor.