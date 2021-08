Xiaomi lancerà il suo primo altoparlante intelligente di fascia alta insieme al futuro Mi Mix 4 il prossimo 10 agosto. A comunicar ciò ci ha pensato l'azienda stessa con un poster teaser emerso nella giornata di ieri.

Xiaomi: cosa sappiamo del suo primo smart speaker?

L'OEM cinese ha appena dichiarato che lancerà il suo primo altoparlante intelligente di fascia alta il 10 agosto 2021, insieme all'attesissimo smartphone Mi Mix 4.

Il gigante tecnologico cinese ha appena condiviso la notizia, affermando che il suo primo smart speaker premium verrà lanciato con una “sinfonia di tecnologia e arte“. Inoltre, mentre il marchio ha fatto l'annuncio online, ma non ha ancora rivelato dettagli o informazioni più fini su questo prodotto. In altre parole, non abbiamo idea di come potrebbe essere il design dello speaker o quali siano le specifiche tecniche di cui disporrà.

Tuttavia, in base a una recente fuga di notizie, possiamo supporre che questo articolo possa essere lo Smart Speaker L16A, un gadget che è stato individuato su WiFi Alliance qualche tempo fa. L'elenco sul sito Web non rivela alcuna specifica chiave, ma afferma che il prossimo altoparlante audio di fascia alta di Xiaomi arriverà con il supporto al WiFi dual band. Ciò implica che sarà in grado di connettersi con le case intelligenti degli utenti e che potrà, probabilmente, fungere da hub di controllo per l'intera gestione della smart home, così da consentire il controllo immediato degli altri prodotti tramite comandi vocali. Tenete presente che questa è ancora una speculazione, quindi vi invitiamo a prendere la suddetta news con “un pizzico di sale” e di restare connessi con noi per tutte le ultime novità in merito.

