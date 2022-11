Xiaomi anticipa il Black Friday e sconta una MAREA di prodotti

Da Xiaomi il Black Friday arriva prima. Grazie a una lunga promozione, la “Road To Xiaomi Black Friday”, fino al 17 novembre puoi godere di offerte esclusive su un sacco di dispositivi. Non solo smartphone, ma anche wearable, elettrodomestici e altre chicche. Dai un’occhiata alla vetrina generale e scegli i prodotti che più ti piacciono prima che finiscano.

Xiaomi: il Back Friday 2022 arriva prima

Un anticipo del venerdì nero con gli sconti più elevati dell’anno, che si terrà ufficialmente il 25 novembre. Tuttavia, grazie all’iniziativa del colosso cinese, le promozioni iniziano prima quest’anno. Di seguito, una selezione delle 5 chicche più interessanti:

Come anticipato, si tratta solo di alcuni dei tantissimi prodotti che puoi trovare in promozione in occasione della Road To Xiaomi Black Friday. Sfoglia il catalogo adesso, dai un’occhiata a tutti gli sconti a fai i tuoi affari. C’è tempo solo fino al 17 novembre – o esaurimento delle scorte – per approfittarne. Consulta spesso la pagina ufficiale dell’evento per non perdere nemmeno una promo lampo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.