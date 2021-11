Xiaomi: 5 BOMBE eBay a meno di 50€ per i Cyber edays

Che l'ecosistema di device Xiaomi non sia unicamente fatto di smartphone ormai è chiaro. Ma quali sono i migliori prodotti economici? Beh, con gli eBay Cyber edays, non hai che l'imbarazzo della scelta. Dai un'occhiata a questa selezione di dispositivi a meno di 50€, rimarrai sorpreso.

Xiaomi: il meglio a meno di 50€ grazie ai Cyber edays di eBay

Una carrellata di dispositivi di diverso genere, da quelli più smart agli alleati per le pulizie domestiche. Devi solo decidere cosa ti piace di più e il bello è che godi di spedizioni rapide e gratis in ogni caso.

Il primo è lui, l'iconico Mi Box S 4K, molto più di un box smart con a bordo Android TV. Un gioiellino super affidabile, che trasforma la tua televisione in un attimo: ne possiedo uno, so bene cosa può offrire. Lo colleghi all'HDMI e godi di un sacco di opportunità: i tuoi contenuti on demand preferiti, ma anche la navigazione su Internet, il download di applicazioni e non solo. Naturalmente, supporto al 4K e al WiFi 5Ghz, se lo desideri. Per finire, integra un Chromecast: potrai inviare direttamente sullo schermo della TV quello che c'è su smartphone, tablet e PC. Prendilo ora a 49,99€: è un'occasione unica.

La seconda chicca è uno smartwatch, l'Haylou LS02, che in pochissimi sanno essere parte dell'ecosistema di device del colosso cinese. Bello, elegante e ricco di funzioni dedicate alle notifiche, allo sport e alla salute. Dotato di un buon design e display ad alta visibilità, lo porti a casa a 25€ circa appena.

Il terzo dispositivo è incredibile, un gadget utilissimo da avere. Non ci si crede, eppure questo compattissimo aspirapolvere senza fili ha una potenza aspirante che fa paura. In dotazione ricevi diversi accessori: combinali per raggiungere qualsiasi angolo e fessura da ripulire. Bello e di design, lo porti a casa a 33,90€ adesso ed è un vero affare.

Il quarto device è quello che ti serve per potenziare la rete WiFi di casa. Un repeater di segnale, che finalmente ti garantisce segnale stabile e potente in ogni angolo dell'abitazione. Lo configuri in un attimo, sfruttando anche un sistema smart che ti aiuta a capire dov'è meglio sistemarlo in casa. Adesso lo prendi a 12,90€ appena.

Per finire c'è lui, il potente aspirapolvere 600W Xiaomi Deerma DX700. Un gioiellino ad altissime prestazioni, perfetto per la pulizia del pavimento, ma anche di altre superfici. Il funzionamento a cavo ti permette di usarlo per tutto il tempo che ti serve, senza mai rischiare cali di prestazioni. Semplicissima la manutenzione, in dotazione ricevi una serie di accessori. Portalo adesso a casa a 41,99€, un prezzo spettacolare.

Insomma, le offerte sui dispositivi Xiaomi a meno di 50€ non potrebbero essere più ghiotti su eBay! Occasioni possibili solo grazie alle occasioni dei Cyber edays: dai un'occhiata all'intera vetrina, le promozioni sono una più golosa dell'altra.