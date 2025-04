Xiaomi 16: con questa batteria, potrebbe surclassare la concorrenza

Xiaomi 16, il cui arrivo è previsto per la fine del 2025, secondo una recente indiscrezione, sarà equipaggiato con un processore di punta come lo Snapdragon 8 Elite 2 o il Dimensity 9500.

Ma non è questa la notizia a fare più scalpore. Infatti, tra le potenziali caratteristiche del nuovo smartphone di Xiaomi figura una batteria dalla capacità impressionante: ben 7.000 mAh.

Xiaomi 16: cosa sappiamo al momento

Se confermato, questo rappresenterebbe un notevole salto in avanti rispetto ai 5.400 mAh del modello precedente, vale a dire Xiaomi 15. La tecnologia alla base di questa batteria sembra essere quella delle celle ad alta densità al silicio-carbonio, che permette di aumentare la capacità energetica mantenendo dimensioni contenute.

Questa combinazione tra una batteria potentissima e un chipset di nuova generazione, ancora più efficiente, potrebbe ridefinire gli standard di autonomia nei dispositivi di fascia premium. Per fare un confronto, l’efficienza migliorata dello Snapdragon 8 Elite è uno dei fattori chiave che ha permesso al Samsung Galaxy S25 Ultra di offrire una durata della batteria superiore, nonostante un modulo pressoché simile a quella del suo predecessore.

L’attuale Xiaomi 15 si distingue per essere uno smartphone con un display da 6,36 pollici e un’autonomia più che soddisfacente. Tuttavia, Xiaomi 16 potrebbe spingersi oltre, con voci che suggeriscono un display di maggiori dimensioni in virtù della batteria più capiente. Anche OnePlus ha dimostrato che è possibile integrare batterie generose in design compatti: il prossimo OnePlus 13T, con un display da 6,3 pollici, monterà una batteria da 6.200 mAh. Questo conferma che grandi capacità della batteria possono tranquillamente convivere con proporzioni ridotte del dispositivo.

Sebbene il traguardo dei 7.000 mAh per Xiaomi 16 possa sembrare ambizioso, anche una capacità leggermente inferiore rappresenterebbe comunque un miglioramento significativo rispetto al modello attuale. Se tutto dovesse andare secondo i piani dell’azienda (al momento, ancora presunti), Xiaomi 16 potrebbe quindi rappresentare un nuovo punto di riferimento per l’autonomia nel segmento dei top di gamma, con aziende concorrenti pronte a seguirne l’esempio.