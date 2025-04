OnePlus 13T comincia a farsi vedere: elegantissimo, con una particolarità unica

OnePlus 13T è tornato al centro dell’attenzione grazie ad un recente video hands-on, alcune nuove immagini ed un avvistamento su Geekbench.

Questi dettagli ci permettono di delineare alcune peculiarità dello smartphone di OnePlus, che sembra puntare molto sull’equilibrio e sulle prestazioni.

OnePlus 13T: cosa sappiamo al momento

Partiamo dal video e dalle immagini, che mettono in evidenza una delle caratteristiche più interessanti di OnePlus 13T, ossia la distribuzione perfetta del peso:

OnePlus si è concentrata molto su questo aspetto. In un mercato in cui i flagship moderni tendono ad essere sbilanciati verso l’alto, a causa dei sempre più imponenti moduli fotografici, OnePlus 13T si distingue per un bilanciamento impeccabile. Nel video hands-on, infatti, si vede chiaramente come il dispositivo mantenga un rapporto 50:50, rendendolo particolarmente confortevole da tenere in mano. Non solo evita di dare quella sensazione di “pesantezza” tipica di molti smartphone top di gamma, ma offre anche un’esperienza più naturale durante l’utilizzo quotidiano.

Anche le immagini condivise da OnePlus confermano questa caratteristica. In una di esse, il telefono è perfettamente bilanciato su un oggetto sottile simile ad una penna, a dimostrazione del suo design equilibrato. Il presidente di OnePlus Cina ha brevemente commentato su Weibo, confermando il rapporto 50:50 e sottolineando l’attenzione dell’azienda a questo aspetto. Oltre a queste anticipazioni, sono emerse altre immagini, tra cui uno scatto reale e una foto “lifestyle” che mostrano il design del telefono, ormai quasi definitivo:

OnePlus 13T è apparso anche su Geekbench, rivelando alcuni dettagli tecnici interessanti. Con il numero di modello PKX110, lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, accompagnato da 16GB di RAM e dal sistema operativo Android 15. Le prestazioni sono impressionanti: nel test single-core ha ottenuto 2.909 punti, mentre nel multi-core ha raggiunto 8.934 punti. Un risultato che lascia ben sperare per quanto riguarda velocità e fluidità.

Nel complesso, OnePlus 13T si presenta come un dispositivo che punta sia sul comfort d’utilizzo che sulle performance, combinando un design bilanciato con specifiche tecniche di alto livello.