Xiaomi 15 Ultra: svelati i dettagli tecnici ufficiali per le fotocamere

Nel corso di una diretta streaming in Cina, Lu Weibing, Presidente del Gruppo Xiaomi e responsabile del brand, ha svelato alcuni dettagli ufficiali riguardanti Xiaomi 15 Ultra, il cui lancio è in programma fra pochi giorni.

Weibing ha sottolineato la strategia di Xiaomi nell’espandere la sua gamma di dispositivi premium, abbinando eventi di lancio a trasmissioni live per offrire ai consumatori una visione più approfondita circa i prodotti e le scelte progettuali. Tra le novità più attese, spiccano le specifiche tecniche del sistema fotografico di Xiaomi 15 Ultra, che promette standard altissimi.

Quali fotocamere troveremo a bordo di Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra sarà equipaggiato con un sistema a quattro fotocamere, che include:

Un sensore principale da 50 MP (1/0.98 pollici, 23 mm, f/1.63);

Una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP (14 mm, f/2.2);

Un teleobiettivo da 50 MP (70 mm, f/1.8) con modalità macro da 10 cm;

Un teleobiettivo periscopio da 200 MP (1/1.4 pollici, 100 mm, f/2.6), con zoom ottico senza perdita di qualità a 200 mm e 400 mm, supportando una gamma di lunghezze focali che vanno da 0.6x a 17.3x.

Xiaomi punta a superare i limiti della fotografia notturna grazie a un sistema ottico “ultra-puro”, eliminando però l’apertura variabile presente nei modelli precedenti. Il 15 Ultra non sarà solo un dispositivo di imaging ma un vero e proprio flagship, con miglioramenti anche nella batteria, nel display e nella connettività. Tuttavia, queste innovazioni si tradurranno, chiaramente, in un aumento del prezzo.

Durante la live, Il Presidente del Gruppo Xiaomi ha anche svelato per la prima volta il laboratorio di Imaging, un investimento da oltre 20 milioni di Yuan. Qui vengono ricreati ambienti reali come caffetterie, musei e boutique di lusso, con una seconda fase che includerà sistemi di illuminazione artificiale e acqua. Ciò spiega perché Xiaomi non si stia più concentrando sui ranking di DXOMARK, preferendo dimostrare le capacità dei propri dispositivi in scenari reali.

Oltre a Xiaomi 15 Ultra, l’azienda presenterà una serie di nuovi prodotti, tra cui il Mi Home Central Air Conditioner, la versione Pro della Mijia Washer and Dryer Set, un frigorifero dual-system Pro, il Super XiaoAI Speaker, un deumidificatore inverter, gli Xiaomi Buds 5 Pro e il RedmiBook 2025 Pro.