Xiaomi 15 Ultra: il nuovo design bicolore vi ricorda qualcosa?

L’azienda cinese si prepara a lanciare il nuovo Xiaomi 15 Ultra a fine mese in Cina: uno smartphone che sta già facendo parlare di sé per il suo design unico e le caratteristiche fotografiche avanzate.

Una nuova foto, condivisa sui social cinesi, mostra una versione di Xiaomi 15 Ultra con un evidente richiamo estetico alle iconiche fotocamere Leica, in particolare al modello Leica M1. L’influenza del celebre brand tedesco emerge chiaramente nella finitura bicolore argento-nero, che sembra combinare materiali come vetro e pelle per un look professionale.

Xiaomi 15 Ultra non è certo uno smartphone che passa inosservato

La parte superiore di Xiaomi 15 Ultra è dominata da un ampio modulo fotografico circolare, che integra un flash a forma di pillola, il logo Leica e ben quattro sensori, tra cui una lente periscopica. C’è quindi una spiccata attenzione per la qualità fotografica, elemento già anticipato dalla scritta incisa sotto il marchio Leica: “LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-26/14-100 ASPH”. Questo dettaglio tecnico rivela la presenza di una lente Summilux con apertura f/1.63 per la fotocamera principale, identica a quella del modello precedente.

La lente periscopica di Xiaomi 15 Ultra vanta un’apertura f/2.6, con una lunghezza focale equivalente a 100 mm e un’apertura effettiva di f/9.828, molto simile alla tecnologia zoom 10x utilizzata da Samsung in passato. L’ultra grandangolare, invece, offre una lunghezza focale di 14 mm, leggermente più stretta rispetto alla generazione precedente.

Confrontando queste specifiche di Xiaomi 15 Ultra con gli smartphone di altri brand, possiamo notare come ad esempio Vivo offra un’apertura equivalente di f/10.09 con una lunghezza focale di 22,49 mm, mentre Honor detiene il primato per la maggiore apertura equivalente, pari a f/7.1 per il teleobiettivo.

Oltre alle performance fotografiche eccezionali, il dispositivo potrebbe includere una batteria da 6.000 mAh, il che farebbe prevedere un peso superiore ai 200 grammi. Il lancio del Xiaomi 15 Ultra è previsto a fine febbraio, in concomitanza con la presentazione della supercar Xiaomi SU7 Ultra.