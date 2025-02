Xiaomi 15 Ultra: l'azienda comunica ufficialmente la data per il lancio globale

Xiaomi 15 Ultra è al centro di numerosi rumor, leak e teaser ufficiali, ma adesso sembra pronto per il debutto ufficiale.

Mentre la data esatta del lancio nel mercato cinese non è ancora stata confermata, Xiaomi ha già annunciato che il dispositivo verrà presentato a livello globale il 2 marzo, appena un giorno prima dell’inizio del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

È probabile che l’evento di lancio si svolgerà proprio in Spagna, seguendo la tradizione dei produttori di smartphone nello svelare le novità durante il weekend che precede il MWC e che quest’anno inizierà il 3 marzo.

Xiaomi 15 Ultra in arrivo il prossimo 2 marzo

Se l’azienda dovesse seguire la medesima strategia del 2024, è probabile che Xiaomi 15 Ultra venga affiancato dalla versione “base” nel lancio globale, mentre la variante Pro rimarrebbe confinata al mercato cinese.

Xiaomi 15 Ultra, secondo le ultime indiscrezioni, offrirà prestazioni fotografiche di altissimo livello, grazie ad un comparto hardware eccezionale. Si parla di un sistema a quattro fotocamere: una lente principale da 50 MP, un’ultrawide da 50 MP, un teleobiettivo a corto raggio da 50 MP e un teleobiettivo periscopico a lungo raggio da 200 MP, che utilizzerebbe lo stesso sensore visto su vivo X100 Ultra e X200 Pro.

Lo smartphone di Xiaomi sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, abbinato a una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90W e wireless a 50W. Il sistema operativo sarà Android 15 con l’interfaccia HyperOS 2.0, disponibile fin dal giorno del lancio. Per quanto riguarda il prezzo, ci si aspetta una cifra sia in linea con quella del predecessore, Xiaomi 14 Ultra, confermando il posizionamento premium del dispositivo.

Con simili specifiche tecniche, Xiaomi 15 Ultra si propone come uno degli smartphone protagonisti di questo nuovo anno nel segmento di fascia alta, puntando tutto su fotografia, prestazioni e design ricercato per competere con altri giganti come il Samsung Galaxy S25 Ultra.