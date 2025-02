Samsung Galaxy S25 Ultra: nei piani dell'azienda c'era l'S Pen con il Bluetooth

La notizia che la S Pen di Samsung non includa più le funzionalità Bluetooth, presenti invece nelle passate versioni, ha generato non poca delusione tra i possessori di Galaxy S25 Ultra.

Anche se non tutti utilizzavano queste feature, l’assenza “forzata" su un dispositivo di fascia premium come appunto il Samsung Galaxy S25 Ultra ha tutta l’aria di un inequivocabile passo indietro, soprattutto considerando che il prezzo di tale accessorio sia rimasto invariato.

Samsung, perché hai rimosso il Bluetooth dalla S Pen del Galaxy S25 Ultra?

Le speranze di un possibile ripensamento da parte di Samsung erano cresciute dopo che un’analisi interna del telefono aveva svelato la presenza di una bobina di ricarica: un componente che avrebbe senso solo con la S Pen in versione Bluetooth. Tuttavia, i recenti dettagli emersi da un teardown condotto da iFixit hanno confermato che, nonostante la S Pen del Samsung Galaxy S25 Ultra abbia lo stesso circuito stampato del modello precedente, i componenti necessari per il Bluetooth sono assenti:

Immagini

In un post su X, iFixit ha mostrato un confronto tra gli interni della S Pen del Samsung Galaxy S24 Ultra e quella del S25 Ultra. Sorprendentemente, il layout è identico, ma nel nuovo modello il circuito è vuoto: mancano i chip e persino il condensatore che servirebbe per la ricarica. Nel video pubblicato su YouTube, iFixit ha utilizzato uno scanner CT di Lumafield per analizzare i due accessori, confermando come anche la S Pen del Samsung Galaxy S25 Ultra fosse stata inizialmente progettata per ospitare la tecnologia Bluetooth:

Questa scoperta solleva interrogativi sulla decisione di Samsung. Se l’azienda aveva già previsto lo spazio per una S Pen Bluetooth, perché rimuovere tale funzionalità? Una possibile spiegazione è che Samsung avesse inizialmente pianificato di mantenere questa caratteristica, per poi abbandonarla in fase avanzata di sviluppo, magari per ridurre i costi o a causa del basso utilizzo delle funzioni dipendenti dal Bluetooth, come le Air Action.

Un’altra ipotesi è che Samsung volesse lasciare la porta aperta per un accessorio premium a parte, come una S Pen Bluetooth da vendere separatamente. Tuttavia, questa teoria è complicata dalla dichiarazione dell’azienda secondo cui il Galaxy S25 Ultra non supporti affatto una S Pen con Bluetooth. Per ora, in attesa di eventuali risvolti futuri, gli utenti Samsung dovranno accontentarsi di un’esperienza d’uso più basilare, ma comunque efficace, con questo accessorio.