Xiaomi 15 Ultra: il primo video hands-on ci mostra tutte le colorazioni

L’azienda ha da poco annunciato che il nuovo Xiaomi 15 Ultra verrà svelato in Cina questo giovedì, 27 febbraio, ed ha già mostrato il design in tre varianti di colore.

Ora, un breve video hands-on pubblicato su Youtube ci offre uno sguardo ravvicinato su tutte e tre le opzioni di Xiaomi 15 Ultra: una versione speciale con finitura dual-tone, una nera e una bianca. Inoltre, ogni colore presenta una texture diversa sul retro e un bordo unico attorno al grande modulo circolare della fotocamera.

Xiaomi 15 Ultra fa bella mostra di sé in questo nuovo video

Il display di Xiaomi 15 Ultra segue un design quad-curvo, con curve sottili che si integrano armoniosamente con i lati piatti del telefono, arrotondati solo sul retro per migliorare l’ergonomia. Il modulo fotografico, imponente ed inconfondibile, ospita quattro fotocamere di alto livello: un sensore principale da 50 MP con formato da 1”, un ultra-grandangolo da 50 MP, un teleobiettivo a corto raggio da 50 MP e un periscopio da 200 MP per zoom avanzati. Il cuore pulsante di questo smartphone Xiaomi è rappresentato dal chip Snapdragon 8 Elite, abbinato a una batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 90W via cavo e 50W wireless, secondo quanto riportano le indiscrezioni.

Il lancio globale del Xiaomi 15 Ultra è previsto per il 2 marzo, insieme all’intera serie Xiaomi 15. Tuttavia, mentre il modello Ultra e la versione standard saranno disponibili a livello internazionale, mentre il 15 Pro rimarrà probabilmente confinato al mercato cinese. La versione vanilla, ovvero Xiaomi 15 base, dovrebbe mantenere gran parte delle specifiche tecniche già presenti sulla versione per la Cina, anche se non si escludono piccole modifiche per adattarlo alle esigenze dei nuovi utenti.

Xiaomi 15 Ultra si presenta quindi come un dispositivo di fascia alta, con un design raffinato ed un comparto hardware all’avanguardia, pronto a competere con i migliori smartphone top di gamma proposti dalle aziende concorrenti.