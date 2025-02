Xiaomi 15 Ultra: annunciata ufficialmente la data della presentazione

Xiaomi sta per svelare al pubblico due prodotti molto chiacchierati nelle scorse settimane: ci riferiamo chiaramente allo smartphone top di gamma Xiaomi 15 Ultra ed all’auto elettrica SU7 Ultra.

L’evento di lancio ufficiale, fissato per il 27 febbraio in Cina, segna un momento chiave nella strategia di Xiaomi, che punta a consolidare la sua posizione nel segmento premium con dispositivi all’avanguardia, sia nel settore mobile che in quello automobilistico.

Xiaomi 15 Ultra in arrivo il prossimo 27 febbraio

Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha sottolineato l’importanza di questo doppio debutto, definendolo il culmine di quindici anni di innovazione. Ha descritto la gamma Ultra come un’espressione di ricerca estrema della perfezione tecnologica, oltre che come un primo passo verso una nuova fase di prodotti ultra-high-end. Lu Weibing, responsabile della divisione smartphone, ha recentemente anticipato alcune delle caratteristiche delle fotocamere di Xiaomi 15 Ultra, che si preannunciano come un concentrato di tecnologia avanzata.

Il comparto fotografico dello smartphone include un sensore principale da 50 MP con ottica da 23 mm e apertura f/1.63, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 14 mm, sempre da 50 MP con apertura f/2.2. Presente anche un teleobiettivo flottante da 70 mm con apertura f/1.8 e una funzione telemacro con messa a fuoco a 10 cm. Il sistema fotografico di Xiaomi 15 Ultra viene completato da un sensore periscopico da 200 MP con ottica da 100 mm e apertura f/2.6, capace di raggiungere uno zoom lossless fino a 28x. Il dispositivo sarà inoltre dotato di un display 2K con bordi curvi, chipset Snapdragon 8 Elite e una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 90W via cavo e 50W in modalità wireless.

L’evento di presentazione in Cina, come detto, è programmato per il 27 febbraio ed avrà inizio alle 19 (ora locale), mentre il lancio globale di Xiaomi 15 Ultra è previsto per il 2 marzo, poco prima del Mobile World Congress 2025, dove l’azienda presenterà al pubblico internazionale anche la sopracitata SU7 Ultra.