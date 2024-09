Xiaomi 15 sta arrivando: possiamo già svelarvi la velocità di ricarica

Xiaomi sta lavorando al lancio del suo prossimo smartphone di punta, vale a dire Xiaomi 15, diretto successore dell’apprezzato Xiaomi 14 che la società ha lanciato a marzo di quest’anno.

Recentemente, il dispositivo è stato individuato nel sito di certificazione 3C in Cina, rivelando alcune specifiche interessanti.

Xiaomi 15: cosa sappiamo al momento

Lo smartphone Xiaomi 15 si distingue per il numero di modello 24129PN74C e, secondo quanto riportato dalle specifiche emerse, supporterà una velocità di ricarica cablata fino a 90W, esattamente come il suo predecessore. Pur non essendo stato menzionato alcun dettaglio in riferimento alla velocità di ricarica wireless, è probabile che anche in questo caso saranno mantenute le stesse caratteristiche della passata versione, che offriva 50W di ricarica wireless e 10W di ricarica inversa.

La prossima gamma includerà tre modelli: Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra. Si vocifera che questa sarà la prima serie ad essere equipaggiata con il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, rendendola una delle linee di smartphone più potenti sul mercato in questa specifica fascia di prezzo. Il debutto ufficiale è previsto in Cina per il mese di ottobre 2024, mentre il lancio globale dovrebbe avvenire all’inizio del 2025.

Recentemente, due nuovi modelli con i codici 24129PN74C e 2410DPN6CC hanno ricevuto l’approvazione per le radiofrequenze in Cina: si tratta quasi certamente di unità incluse nella nuova serie. Inoltre, la variante Xiaomi 15 Ultra è stata avvistata nel database IMEI con diversi numeri di modello per le varianti destinate a Cina, India e mercato globale.

Nonostante i rumor condivisi finora, l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo ai suoi prossimi dispositivi di punta, quindi è bene “prendere con le pinze” tali anticipazioni, almeno fino al momento del lancio ufficiale che, finalmente, potrà dare conferma a tutto. Inoltre, vi ricordiamo che la serie Xiaomi 15 dovrebbe andare incontro anche ad un aumento dei prezzi di listino.