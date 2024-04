Xiaomi 15 sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 4?

Anche se lo Snapdragon 8 Gen 3 continua a dominare come uno dei chip di punta per gli smartphone Android, ora giungono voci riguardanti l’arrivo del primo set di telefoni equipaggiati con processore Snapdragon 8 Gen 4.

Snapdragon 8 Gen 4: esordio previsto su Xiaomi 15

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4 Followed by both OnePlus & iQOO Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024

Secondo le informazioni fornite da Yogesh Brar, sembra che Xiaomi sarà il primo marchio a introdurre sul mercato smartphone con a bordo Snapdragon 8 Gen 4. Questi dispositivi apparterranno alla serie Xiaomi 15, seguendo la tradizione della serie Xiaomi 14 che è stata la prima a incorporare il chip Snapdragon 8 Gen 3. Come già accaduto in quest’ultimo caso, è probabile che i flagship Xiaomi 15 saranno lanciati inizialmente in Cina e soltato dopo distribuiti nel resto del mondo.

Brar sottolinea che Xiaomi ha ottenuto i diritti esclusivi per l’ufficializzazione di smartphone Android con Snapdragon 8 Gen 4, seguita da OnePlus e IQOO. Questo suggerisce che i prossimi due terminali ad essere lanciati con il nuovo processore potrebbero essere OnePlus 13 e IQOO 13.

Restringendo il discorso al territorio degli Stati Uniti, pare che Samsung sia in pole position con la serie Galaxy S25. Non è escluso che l’azienda sudcoreana possa addirittura introdurre una versione potenziata dello stesso chipset, denominata “Snapdragon 8 Gen 4 per Galaxy“.

In merito a questo atteso processore Qualcomm, il produttore ha già confermato la sua esistenza. Il lancio è previsto per il mese di ottobre e si prevede che includerà una CPU Oryon personalizzata, indicando un notevole aumento delle prestazioni rispetto alle CPU Arm. Inoltre, lo Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe offrire connettività FastConnect 7900 con funzionalità UWB integrate. La sopracitata serie Xiaomi 15 è attesa poco dopo l’annuncio del nuovo chipset.