Xiaomi 15 in versione Liquid Silver è ipnotico: guardare per credere

Dopo aver debuttato in Cina la scorsa settimana, la serie Xiaomi 15 è finalmente approdata sul mercato globale.

I modelli in questione, Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, alimentati dal potente chip Snapdragon 8 Elite, saranno disponibili in Europa ed in altre regioni. Mentre Xiaomi 15 parte da 999 euro, la versione Ultra raggiunge i 1499 euro, tenendo fede al suo ruolo di vero top di gamma.

Ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione al Mobile World Congress 2025 è stata la finitura “Liquid Silver” di Xiaomi 15 in versione standard.

Xiaomi 15 “fa acqua da tutte le parti” (nel senso più positivo in assoluto)

Questo design, definito “folle” da molti utenti e che ricorda tantissimo i movimenti dell’acqua, assicura un’esperienza visiva e tattile a dir poco unica, stando a quanto precisato dai colleghi di 9to5google. La superficie riflettente, simile ad uno specchio, è arricchita da una texture visibile e palpabile, che conferisce al dispositivo una sensazione mai provata prima su uno smartphone. Xiaomi descrive questa finitura come il risultato di “curve scintillanti ottenute dal vetro curvato a caldo”: l’effetto è senza dubbio spettacolare.

Tuttavia, la praticità non è il punto di forza per questa particolare versione di Xiaomi 15. La finitura lucida attira immediatamente le impronte digitali e, in una giornata di sole intenso, potrebbe risultare addirittura abbagliante. Bisogna però ammetterlo: a volte, l’estetica supera ogni considerazione sul lato pratico. Questo design audace e innovativo rappresenta una ventata di freschezza nel mondo degli smartphone ed altri grandi brand potrebbero trarre ispirazione per i loro prodotti. Xiaomi, qualora fosse necessario ricordarlo, ha dimostrato per l’ennesima volta di saper osare, regalando ai suoi dispositivi un’identità unica e memorabile.