Samsung Galaxy S26 Ultra: velocità stellari su internet con il nuovo modem

Qualcomm ha da poco svelato il suo nuovo modem 5G, l’X85, che potremmo trovare a bordo del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra con la promessa di un incremento nella velocità di navigazione, maggiore efficienza energetica e funzionalità AI avanzate.

Presentato durante il Mobile World Congress 2025, questo modem 5G si distingue per la sua estrema versatilità, che lo rende adatto ad una vasta gamma di dispositivi, dagli smartphone Android di Samsung (e non solo) ai PC, passando per le automobili e persino per gli elettrodomestici smart di alta gamma.

Il nuovo modem 5G di Qualcomm è pronto per far spiccare il volo a Samsung Galaxy S26 Ultra

L’X85 compie un notevole salto in avanti rispetto al predecessore, l’X80, che attualmente alimenta la connettività 5G di dispositivi come il Samsung Galaxy S25 Ultra. Con una larghezza di banda di 400 MHz, il nuovo modem raggiunge velocità di download fino a 12,5 Gbps ed upload fino a 3,7 Gbps. Non è solo una questione di velocità: l’integrazione di un acceleratore AI dedicato permette all’X85 di gestire le attività legate all’intelligenza artificiale con un’efficienza superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti. Questo si traduce in un minor consumo della batteria, una connessione più stabile ed un’esperienza utente più immediata, specialmente in contesti come il gaming mobile o l’utilizzo di configurazioni dual-SIM.

Come detto, uno degli aspetti più interessanti dell’X85 sta nella capacità di adattarsi a diverse tipologie di dispositivi. Qualcomm ha progettato questo modem per supportare anche infrastrutture complesse, come reti ferroviarie o sistemi di connettività per automobili, seguendo una visione ancora più ampia ed ambiziosa circa il futuro della connettività 5G. Tuttavia, il panorama generale è sempre più competitivo: Apple, con il suo modem C1 integrato nell’iPhone 16e, ha già dimostrato di poter competere in termini di efficienza energetica, superando persino i modem Qualcomm utilizzati negli iPhone 16. Tuttavia, il C1 manca ancora del supporto mmWave, una tecnologia chiave per le velocità 5G più elevate, il che lascia a Qualcomm un margine di vantaggio in termini di prestazioni pure.

L’arrivo dell’X85 potrebbe dunque ribaltare le carte in tavola: con ogni probabilità, vedremo questo modem in azione nei dispositivi di punta del 2026, tra cui appunto il Samsung Galaxy S26 Ultra o, molto probabilmente, l’intera nuova serie del colosso sudcoreano.