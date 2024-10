Xiaomi 15 Ultra: il modulo fotografico posteriore è di un'eleganza estrema

La serie Xiaomi 15 debutterà entro fine ottobre, ma il modello Ultra sembra essere destinato ad un lancio successivo, probabilmente intorno a febbraio del prossimo anno.

Nonostante manchi ancora qualche mese alla sua uscita, nuove indiscrezioni hanno rivelato dettagli interessanti sul top di gamma di Xiaomi, soprattutto per quanto riguarda il design e la configurazione delle fotocamere.

Nuove anticipazioni su Xiaomi 15 Ultra

Collaborando con il leaker Yogesh Brar, Smartprix ha condiviso render e specifiche del prossimo Xiaomi 15 Ultra. Nelle immagini, il telefono è mostrato in due colori: bianco e nero, ma ciò che cattura maggiormente l’attenzione è il modulo circolare della fotocamera che ospita quattro lenti, con un obiettivo in alto accanto al marchio Leica e gli altri tre sensori subito in basso, disposti orizzontalmente.

Uno degli elementi chiave della fuga di notizie riguarda l’obiettivo con zoom periscopico, che dovrebbe vantare una risoluzione di ben 200 MP, uno zoom ottico 4,3x ed un’apertura f/2,6. Il sensore Samsung ISOCELL HP9 1/1,4″ rappresenterà un significativo miglioramento rispetto al modello precedente di Xiaomi, che aveva una risoluzione di 50 MP.

La fotocamera principale di Xiaomi 15 Ultra sarà invece un sensore Sony da 50 MP, accompagnata da una fotocamera ultrawide da 50 MP e da un teleobiettivo 2x, anch’esso da 50 MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, si parla di un sensore da 32 MP, che promette ottime prestazioni per i selfie.

Per quanto concerne il display, si vocifera che Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di un pannello micro quad-curvo LTPO da 6,7 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Un’altra novità interessante riguarda la batteria potenziata, che avrà una capacità di 6.000 mAh. La ricarica sarà anch’essa incrementata, con una velocità di 90 W via cavo ed 80 W in modalità wireless.

Ancora non si hanno informazioni sul prezzo di Xiaomi 15 Ultra ma, al momento, non si prevedono aumenti significativi rispetto ai modelli precedenti, seppur questa possibilità non sia da escludere.