Xiaomi 14T e 14T Pro: caratteristiche e prezzi svelati da un leak

Xiaomi ha introdotto i modelli 13T e 13T Pro verso la fine di settembre dello scorso anno ed ora si avvicina il lancio dei diretti successori, vale a dire Xiaomi 14T e 14T Pro.

In questi giorni sono emerse le principali specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, oltre ai prezzi previsti per il mercato europeo.

Cosa sappiamo al momento su Xiaomi 14T e 14T Pro

Per quanto riguarda i prezzi, il modello Xiaomi 14T con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna avrà un costo di 649€, mentre il 14T Pro con 12 GB di RAM e 512 GB di storage sarà venduto a 899 €. Non è ancora chiaro se e quali altre configurazioni di memoria saranno disponibili.

Parlando di specifiche tecniche, Xiaomi 14T verrà equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, mentre il 14T Pro monterà il Dimensity 9300+. Il modello 14T avrà dimensioni di 160,5 x 75,1 x 7,8 mm ed un peso di 195 g, mentre il 14T Pro misurerà 160,4 x 75,1 x 8,39 mm, con un peso di 209 g. Secondo le anticipazioni, entrambi i modelli saranno disponibili in tre diversi colori: Titanium Black, Titanium Grey e Titanium Blue. In comune ci sarà anche il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 1220×2712 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con una luminosità massima di 4.000 nit.

Xiaomi 14T sarà dotato di una fotocamera principale da 1/1,56″ con sensore Sony IMX906, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,6x e uno zoom “ottico equivalente” 4x, oltre ad una fotocamera ultrawide da 12 MP con un angolo di visione di 120 gradi. Il 14T Pro, invece, disporrà di una fotocamera principale da 1/1,31″, dotata di sensore Light Fusion 900 e zoom “ottico equivalente” 2x, mantenendo le stesse altre fotocamere del 14T. Entrambi i modelli saranno dotati di una fotocamera anteriore da 32 MP ed una batteria da 5.000 mAh, con anche la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua. Per finire, Xiaomi 14T Pro disporrà di Wi-Fi 7, mentre il 14T avrà Wi-Fi 6E: Android 14 con l’interfaccia HyperOS per tutti e due.