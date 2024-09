Xiaomi 14T e 14T Pro mostrati "abusivamente" in un video di TikTok

Xiaomi ha da poco svelato la data di lancio ufficiale dei nuovi modelli 14T e 14T Pro, ma sembra che diversi influencer abbiano già avuto l’opportunità di testare con mano i dispositivi.

Spunta un video hands on di Xiaomi 14T e 14T Pro

Secondo quanto riportato da XiaomiTime, un utente di TikTok ha recentemente condiviso un video hands on con protagonisti i nuovi smartphone Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, ma il contenuto è stato immediatamente rimosso. Alcuni fan, tuttavia, sono riusciti a salvare il video.

Il filmato in questione non è stato ripubblicato, ma XiaomiTime ha condiviso alcune immagini che mostrano il retro dei telefoni:

Immagini

Per quanto riguarda le specifiche trapelate finora, Xiaomi 14T e 14T Pro, pur risultando fra loro molto simili in termini di design, differiscono per l’hardware. Il modello 14T è equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 8300U, mentre il 14T Pro monta il più potente Dimensity 9300+.

Entrambi i modelli condividono uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 1,5K e una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz. Le differenze si fanno sentire anche analizzando le fotocamere principali: il 14T utilizza un sensore Sony IMX906 da 50 MP, mentre il 14T Pro è dotato di un sensore LF900 sempre da 50 MP. Entrambi includono poi un teleobiettivo 2,6x da 50 MP e una lente ultra-grandangolare da 12 MP.

Per i selfie, Xiaomi ha dotato gli smartphone di una fotocamera frontale da 32 MP. Non manca la batteria da 5.000 mAh ed entrambi i modelli sono certificati IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Ricordiamo che la data per la presentazione ufficiale di Xiaomi 14T e 14T Pro è fissata al 26 settembre prossimo.