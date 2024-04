Xiaomi 14 in offerta al MINIMO STORICO: è da prendere subito (-399€)

Lo Xiaomi 14 è protagonista oggi di una promozione da non farsi sfuggire: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone compatto della casa cinese con un prezzo scontato di 700 euro invece di 1.099 euro per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo sconto è di 399 euro.

Si tratta di un nuovo minimo storico per il modello dotato di un display compatto da 6,36 pollici e del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. Lo smartphone di Xiaomi è dotato di Garanzia Italia.

Xiaomi 14 è in offerta: è un best buy

La scheda tecnica dello Xiaomi 14 conferma come l’offerta in corso sia davvero interessante. Tra le specifiche del dispositivo, infatti, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garanzia di potenza assoluta per il settore smartphone oltre che di tanta efficienza.

Da notare anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, lo Xiaomi 14 12/512 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 700 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate con PayPal. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia ed è acquistabile qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.