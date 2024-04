Xiaomi 14: con il codice sconto di eBay il prezzo va in frantumi

Il Xiaomi 14 è in offerta su eBay ad un prezzo sbalorditivo. Con il codice sconto “PSPRAPR24” lo paghi solamente 709€. Oltre 300€ di differenza rispetto al prezzo a cui viene venduto in questo momento su Amazon… decisamente niente male!

Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, il Xiaomi Smartphone 14 promette prestazioni massime mantenendo un’elevata stabilità e efficienza energetica. Questo chipset di ultima generazione assicura che l’utente possa godere di un’esperienza fluida sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero, come durante il gaming o l’utilizzo di app pesanti.

Il display AMOLED da 6,36 pollici offre una qualità visiva superiore, con colori vividi e neri profondi, ideale per la visione di film e per giocare. Inoltre, il design elegante e la struttura antiscivolo non solo migliorano l’ergonomia e la maneggevolezza del dispositivo, ma lo rendono anche un oggetto dal grande impatto estetico.

Xiaomi ha rinnovato la sua collaborazione con Leica, realizzando un sistema a tripla camera, con sensore principale da 50MP, di primissimo livello. Questo setup permette di catturare immagini ad alta risoluzione in qualsiasi condizione di luce, offrendo risultati spettacolari soprattutto in ambienti poco illuminati. È lo strumento perfetto per immortalare i momenti più importanti con una qualità professionale.

Il Xiaomi Smartphone 14 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che combina l’ultimo grido della tecnologia mobile con un design sofisticato e prestazioni di alto livello. Non perdere questa offerta di eBay e acquistalo subito a soli 709€. Non dimenticarti di usare il codice sconto “PSPRAPR24”!