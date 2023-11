Xiaomi 13T Pro in super offerta su eBay: ultimissimi modelli disponibili, corri

Il Xiaomi 13T PRO 5G è attualmente in offerta su eBay al prezzo vantaggioso di 609,90€: è un telefono pensato per le persone che non vogliono rinunce e che coniuga avanzate caratteristiche tecnologiche, un design raffinato e prestazioni eccezionali. Questo modello, tra i più recenti sul mercato, offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al display FHD+ AMOLED da 6,67″, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz per immagini nitide e scorrevoli.

Il cuore potente di questo smartphone è rappresentato dal processore MediaTek Dimensity 9200+, che, con un processo di fabbricazione a 4 nm, assicura prestazioni elevate e un consumo energetico ridotto.

Xiaomi ha collaborato ancora una volta con Leica per il sistema fotografico. Gli obiettivi Summicron offrono una qualità fotografica eccezionale, con una fotocamera principale da 50 MP + 50 MP + 12 MP per catturare dettagli sorprendenti. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia duratura, mentre la ricarica turbo da 120W assicura tempi di ricarica rapidi.

Completa il quadro il design, che si distingue per la sua estrema eleganza grazie a materiali di alta qualità e la pelle vegana Xiaomi BioComfort, che offre non solo un tocco piacevole ma è anche rispettosa dell’ambiente. La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 protegge il dispositivo da elementi esterni, garantendo una maggiore durata nel tempo.

Questa proposta del Xiaomi 13T PRO 5G rappresenta una combinazione equilibrata di eleganza, potenza e innovazione tecnologica. Considerando che si tratta degli ultimi modelli disponibili su eBay, vi consigliamo assolutamente di fare in fretta e acquistarlo subito a questo prezzo vantaggioso.

