Xiaomi 13: svelate le dimensioni del nuovo top di gamma

Il nuovo Xiaomi 13 avrà cornici super sottili, contenute e un rapporto schermo-corpo incredibile. Non di meno, godrà della resistenza all’acqua e disporrà della certificazione IP68.

Ci siamo quasi: mancano davvero pochissimi giorni al debutto della serie Xiaomi 13 (in Cina); nel resto del mondo la line-up di punta verrà svelata nel corso dei primi mesi dell’anno. Adesso scopriamo che nel corso dell’evento conosceremo sia i telefoni che la skin MIUI 14, che gli smartwatch next-gen. Intanto, il CEO del marchio Lei Jun, ha appena condiviso nuovi dettagli inerenti il modello standard della serie.

Xiaomi 13: sarà un telefono super comodo

Come detto, il dirigente del marchio Lei Jun ha appena condiviso alcune informazioni molto importanti sul device in questione attraverso un post di Weibo. Stando al teaser, scopriamo che il modello basico della serie avrà una cornice da 1,61 mm su tre lati e l’ultimo invece, quello inferiore, da 1,81 mm. Il rapporto schermo-corpo sarà pari al 93,3% e il device sarà largo 71,5 mm. Non mancherà una selfiecam posta in un foro al centro del pannello.

Il prodotto sarà certificato IP68 contro acqua e polvere; Xiaomi 13 così come Xiaomi 13 Pro, saranno dotati del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e godranno della skin MIUI 14 basata su Android 13.

Tornando al modello standard, sappiamo che avrà uno schermo da 6,2 pollici, un SoC premium di Qualcomm, tre fotocamere con sensore principale da 50 Mpx, tutte cosviluppate da Leica, una memoria RAM da 8 o 12 GB, storage da 128 GB minimi, una batteria adattiva da 4500 mAh con fast charge da 67W, skin MIUI 14 su Android 13 e si dice che la back cover degli smartphone sarà realizzata in ecopelle in varie colorazioni, una più elegante dell’altra.

