Xiaomi 13: spuntano i primi dettagli (RUMOR)

Mancano ancora due mesi al debutto della prossima ammiraglia di casa Xiaomi (il 12 Ultra) eppure si inizia già a sentir parlare dello Xiaomi 13, il flagship basico per il 2023.

Certo, sappiamo tutti che lo Snapdragon 8+ Gen 1 è stato lanciato di recente (venerdì scorso) e che devono ancora arrivare le prime ammiraglie dotate di questa piattaforma, ma adesso apprendiamo le prime indiscrezioni inerenti lo sviluppo del top di gamma del primo semestre del prossimo anno.

Xiaomi 13: facciamo il punto

Poche ore fa, dal noto portale di microblogging cinese Weibo, scopriamo diverse informazioni sui prossimi tre telefoni premium di casa Xiaomi (la Series 13?).

Il blogger tecnologico ha riferito che la next-gen di ammiraglie disporrà di tre modelli differenti fra loro; ad oggi sono tutti in fase di test e sembra che due di questi disporranno di schermi 2K di grandi dimensioni e di un processore misterioso di Qualcomm avente come numero di modello SM8550. I bordi e le cornici dello schermo saranno super contenute e il display utilizzerà un foro per la selfiecam di piccolissime dimensioni. Ci sarà, come sempre, un ottimo rapporto schermo-corpo.

Se tali informazioni si riveleranno precise e veritiere, allora è lecito pensare che si riferanno alla gamma Xiaomi 13. Vedremo, verosimilmente, una versione X, una standard e una Pro. Ovviamente, potrebbe esserci la variante Ultra, le iterazioni S e S Pro, le T e via dicendo; insomma, ora rischiano di entrare in un loop infinito.

Per quanto concerne il SoC di bordo, ci aspettiamo uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm prodotto con un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC. Il debutto delle ammiraglie per il 2023 dell’OEM cinese di Lei Jun è previsto per dicembre 2022.

