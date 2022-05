Xiaomi 12 Ultra con lenti Leica: sarà il cameraphone di riferimento

La nuova collaborazione Xiaomi e Leica introdurrà una Night Mode mai vista prima. A riferire questa notizia ci ha pensato il CEO dell’azienda in persona, Lei Jun.

Poche ore fa, il colosso cinese della tecnologia mondiale ha affermato che intende cooperare con Leica per la nuova generazione di ammiraglie premium. Ora il fondatore di Xiaomi ha spiegato nuovi dettagli che arriveranno da questa partnership strategica.

Xiaomi x Leica: una grossa novità per il 12 Ultra

Il dirigente dell’azienda ha pubblicato un tweet su Twitter (cancellato stranamente subito dopo la pubblicazione) in cui parlava dei nuovi dettagli inerenti la partnership strategica fra Xiaomi e Leica.

Lei Jun ha dichiarato che fino a pochi anni fa, le fotografie realizzate di notte con i telefoni erano prive di elementi interessanti ed erano solo delle semplici “macchie di oscurità“.

Adesso, grazie alle tecnologie di ultima generazione però, ci sono stati tanti miglioramenti in merito. Jun ritiene che però, ad oggi, i flagship non riescano ancora a tirare fuori degli scatti realmente interessanti. Con la nuova cooperazione e con l’ausilio del brand tedesco però, si potranno raggiungere nuovi risultati incredibili. Il software di Leica infatti, darà “un senso alla notte” (testualmente) e farà sì che le immagini al buio possano risultare interessanti come quelle fatte di giorno.

Il dirigente numero uno ha detto che la nuova partnership strategica con Leica è stata fatta per via dell’esperienza centeria del noto brand di fotografia tedesco. Sappiamo infatti che l’OEM è specializzato in tanti settori del comparto imagin: dalle ottiche all’elaborazione del software fotografico ed ha acquisito una certa esperienza anche sul versante mobile. Lei Jun ha anche detto che il primo prodotto che sfrutterà la partnership con l’azienda europea sarà presentato in esclusiva a luglio.

Ad oggi non abbiamo molte altre informazioni in merito; sappiamo solo che questa ammiraglia disporrà di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

