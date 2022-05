Xiaomi 12 Ultra: arriverà un'edizione "Porsche Design"?

Sappiamo che il prossimo Xiaomi 12 Ultra sarà la grande ammiraglia dell’OEM cinese con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 appena presentato da Qualcomm. Questo chipset è stato costruito dal chipmaker TSMC e pare che sia meno energivoro di quello a 4 nm realizzato da Samsung.,

Il debutto del flagship Xiaomi è previsto per giugno e adesso scopriamo che arriverà una variante speciale chiamata “Porsche Edition”. Sì, oltre ad ereditare le lenti Leica da Huawei, prenderà il prestito anche questa partnership strategica. A rivelare questa indiscrezione ci ha pensato un noto produttore di custodie di terze parti.

Xiaomi 12 Ultra Porsche Edition: facciamo il punto

Non di meno, la notizia ci giunge direttamente da un utente su Weibo chiamato @Experience More, che ha mostrato nel suo ultimo post alcune delle sue scoperte fatte all’interno di portali e-commerce comne JD.com e Taobao.

Il ragazzo si è imbattuto in alcune foto molto bizzarre che sembrano ritratte le cover per lo Xiaomi 12 Ultra in versione Porsche Edition. Notiamo la serigrafia dedicata sul retro della custodia e il logo apposito. Questi accessori sembra che saranno disponibili in due colorazioni: Midnight Black e Jade Green.

A cambiare sarà tutto il modulo fotografico che, finalmente, non sarà più quadrato ma circolare e non sarà presente uno schermo aggiuntivo. Troveremo però ben sette fori che sembrano corrispondere a 7 ottiche.

In poche parole, possiamo capire che l’OEM cinese ha ufficializzato il design completo dei nuovi Xiaomi 12 Ultra. Sembra che tutto sia pronto per la commercializzazione sul mercato asiatico e internazionale.

Intanto, se state cercando un flagship Snapdragon 8 Gen 1 potente, compatto e performante, vi consigliamo Xiaomi 12 su Amazon a soli 729,31€ con spedizione gratuita al posto di 799,99€. È un prodotto unico nel suo genere; è uno dei pochi device premium con questo chipset che non scalda eccessivamente e che ha un comparto fotografico degno di nota.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.