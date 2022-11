Xiaomi 13 Pro è senza segreti: non c'è più niente da sapere?

Oramai le specifiche tecniche del futuro flagship Xiaomi 13 Pro sono online; sul dispositivo sappiamo tutto e di più, ma nello specifico apprendiamo che disporrà di tre fotocamere da 50 megapixel ciascuna, di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e molto altro ancora. Mancano ancora pochissimi giorni al debutto del suddetto smartphone, anche se i rumors ci hanno svelato tutto quello che c’era da sapere sul telefono in questione. Cerchiamo adesso di fare il punto della situazione raccogliendo tutti i dati emersi fino ad oggi.

Xiaomi 13 Pro: tutto quello che sappiamo

Le ultime informazioni provengono dal noto insidel del web Yogesh Brar che ha condiviso il tutto sul suo account di Twitter. Stando alle sue fonti infatti, la prossima generazione di ammiraglie del brand cinese disporrà di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici di tipo Samsung E6 con supporto alla tecnologia LTPO. Ci aspettiamo un refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (ancora da presentare), 8 o 12 GB di memoria RAM, 128, 256 o 512 GB di memoria interna.

Xiaomi 13 Pro – 6.7" E6 2K LTPO

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12GB RAM

– 128/256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Tele)

– Front Cam: 32MP

– Android 13, MIUI 14*

– 4,800mAh battery, 120W fast charging

– Surge C2, P2 chip

– Leica color science — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 31, 2022

Posteriormente troveremo tre ottiche con sensore principale Sony IMX989 da 50 Megapixel avente dimensioni di 1 pollice, ultrawide da 50 mpx e teleobiettivo da 50 Mpx. Presente poi anche la selfiecam da 32 Mega. Non dovrebbe mancare la partnership sul lato software con Leica.

In ultima analisi parliamo della skin; dovremmo vedere la nuovissima MIUI 14 basata su Android 13. La batteria dovrebbe essere da 4800 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 120W. Curioso apprendere che non ci sarà la ricarica da 210W che abbiamo appena visto sul Redmi Note 12 Pro+. Ci sarà anche la wireless charging, la reverse charging con tanto di chipset Surge C2 e P2 al seguito.

Se volete fare oggi un buon affare su Amazon, sappiate che Xiaomi 12T 5G è in sconto a soli 570,11€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.