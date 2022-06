Xiaomi 12T: un altro top di gamma dell'azienda prossimo al lancio

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi 12T, un’ammiraglia potentissima con lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca e con il supporto alla ricarica rapida da 120W. Ma cosa sappiamo di questo dispositivo?

Nelle ultime settimane abbiamo appreso che Xiaomi sta lavorando ad una pletora di nuovi dispositivi di fascia alta: arriveranno i modelli della gamma 12T, della serie 12S e anche un foldable misterioso.

Tornando allo Xiaomi 12T, stando a quanto rivelato da un noto insider del web, scopriamo che il terminale dovrebbe godere di un processore super esclusivo di Qualcomm, di uno schermo con frequenza di aggiornamnto elevata, con fast charge rapida e molto altro. È appena stato avvistato presso il portale della FCC.

Xiaomi 12T: tutto quello che c’è da sapere

Come detto, a riportare le informazioni ci ha pensato l’insider del web Mukul Sharma. L’uomo ha pubblicato un post su Twitter in cui afferma che il device avrà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e ci saranno tre configurazioni differenti: 8+128, 8+256 e 12+256 GB.

Xiaomi 12T (tentative name)

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB RAM variant is possible too

Android 12/MIUI 13

NFC

Snapdragon 8+ Gen 1

120Hz AMOLED

120W fast charging

OIS.#Xiaomi #Xiaomi12T — Mukul Sharma (@stufflistings) June 27, 2022

Lo schermo dovrebbe essere un’unità da 6,7 pollici con refresh rate da 120 hz; ci sarà la MIUI 13 e Android 12 out of the box. Ipotizziamo la fast charge da 120W, secondo quanto si osserva, e un modulo fotografico di punta ma privo dell’OIS (al momento, ma non è detto che non ci sia). Non mancherà il modem NFC per i pagamenti contactless. Probabilmente, non vedremo le camere di Leica. Fra le altre cose, il telefono è apparso sull’ente della FCC con il numero di modello 22071212AG. Queste alcune delle sue caratteristiche:

Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 bande);

Bluetooth 5.3;

GPS e blaster IR.

Arriverà presto sul mercato internazionale; sarà il rebrand del Redmi K50S prossimo al debutto.

Se cercate un top di gamma low-cost, vi consigliamo Xiaomi 12 a 629,00€ su Amazon; è in offerta lampo, quindi sbrigatevi prima che torni al suo costo originale.

