Xiaomi 12T 5G: avvistato online, debutto imminente?

In queste ore, il nuovo Xiaomi 12T 5G è appena stato avvistato sul portale della TKDN. Questo implica che il debutto asiatico è alle porte, ma cosa aspettarci in particolar modo? Quando arriverà anche da noi?

Dopo aver conosciuto la gamma Xiaomi 12S, è arrivato il momento di scoprire i nuovi dettagli relativi ai flagship killer per la seconda metà dell’anno. La serie Xiaomi 12T dovrebbe arrivare in tutto il mondo, mentre la line-up 12S sarà contestuale al solo mercato cinese. Attenzione: questi sono gli ultimi rumor. Non è detto che corrisponderanno alla realtà; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Xiaomi 12T: quello che c’è da sapere

L’avvistato sul portale della TDKN suggerisce che i prodotti arriveranno sul mercato asiatico; ma cosa sappiamo ad oggi? Stando ai dettagli forniti dal tipster Mukul Sharma (aka Stufflistings su Twitter), notiamo che il lancio è alle porte.

Giusto per completezza, il TDKN è un database indonesiano per le certificazioni. Magari, la serie 12T arriverà solo in Indonesia e in India, oltre che in Europa. Ad ogni modo, si dice che questa gamma di device sia la versione brandizzata estera della futura serie Redmi K50S, prossima al rilascio cinese.

Sotto la scocca della versione vanilla della serie Xiaomi 12T potremmo trovare il processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra, mentre il modello Pro potrebbe presentare il processore Snapdragon 8+ Gen 1 appena presentato. Ci dovrebbe essere uno schermo AMOLED con refresh rate da 120 Hz, RAM da 8 GB e memorie veloci da 256 GB. La velocità di ricarica dovrebbe essere di 120W, come si evince dal portale della FCC.

Cosa vi consigliamo noi?

