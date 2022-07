Redmi K50S Pro: un nuovo flagship all'orizzonte

Un nuovo dispositivo di punta di casa Redmi è appena stato avvistato online; sembra che si tratti del nuovissimo K50S Pro, il quale ha fatto la sua comparsa anche sul portale cinese 3C. Dal sito abbiamo visto che disporrà di una fotocamera principale da 200 Megapixel.

Poche settimane fa, un device facente parte del sub brand di Xiaomi ha fatto capolino sull’ente per l’autorità cinese MIIT; il dispositivo receva un numero di modello 22081212C e ora si scopre che lo stesso gadget ha ricevuto l’approvazione anche dall’ente 3C. Dai rapporti online scopriamo che lo smartphone in questione si chiama Redmi K50S Pro.

Redmi K50S Pro: cosa aspettarci?

Dal sito per la certificazione 3C scopriamo che il telefono verrà venduto con un caricatore in confezione (quest’ultimo avente il numero MDY-12-ED) che pare possa supportare la ricarica rapida da 120W. Logico ipotizzare la presenza della fast charge più potente della compagnia.

Stando a quanto si dice, il terminale in questione dovrebbe essere un flagship (sì, l’ennesimo top di gamma dell’azienda cinese) e si scopre che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Xiaomi 12T Pro. Il gadget potrebbe anche essere dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1 e vantare così le medesime specifiche tecniche della controparte Xiaomi.

Probabilmente, Xiaomi 12T Pro/Redmi K50S Pro avranno uno schermo OLED con refresh rate (adattivo?) da 120 Hz, arriverà in due versioni (8+128 GB o 12+256 GB) e riceverà Android 12 con MIUI 13.

Ci sarà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W ma la killer feature del device dovrebbe essere il sensore fotografico principale da ben 200 Megapixel (sarà il famigerato ISOCELL HP3 di Samsung?). Così facendo, il dispositivo andrà in netto contrasto con il Motorola Edge 30 ultra prossimo al lancio.

La variante vanilla della serie Xiaomi 12T invece, dovrebbe contenere un processore Dimensity 8100 e in Cina potrebbe arrivare come Redmi K50S. Se cercate un flagship killer invece, Xiaomi 12X a soli 481,00€.

