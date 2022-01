Xiaomi 12 Ultra sarà più potente del 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra con un super teleobiettivo periscopico potrebbe essere lanciato a febbraio. Questo dispositivo potrebbe essere ancora più potente del modello 12 Pro appena rilasciato.

Xiaomi 12 Ultra: cosa sappiamo al momento?

Pochi giorni fa, l'OEM cinese ha lanciato i telefoni Xiaomi 12, 12X e 12 Pro in Cina. Tuttavia, la società non ha mai mostrato il 12 Ultra nonostante sia trapelato in rete diverse volte. Ora, il popolare tipster cinese DigitalChatStation fa luce sul debutto del telefono, confermando che il dispositivo potrebbe essere lanciato dopo il festival di primavera cinese.

Secondo l'insider, lo Xiaomi 12 Ultra debutterà dopo il festival di primavera cinese, che come sappiamo inizierà il 1 febbraio. Quindi, possiamo aspettarci che il telefono venga lanciato a metà o alla fine del prossimo mese. In un modo simile ai modelli Xiaomi 12 lanciati di recente, anche il 12 Ultra verrà rilasciato inizialmente in Cina e potrebbe avere un rilascio globale nelle settimane a venire.

L'informatore rivela che lo il super flagship che porta il nome in codice L1 avrà un comparto fotografico da urlo. Uno dei sensori di bordo potrebbe essere il super teleobiettivo periscopico. Oltre a queste informazioni, una precedente indiscrezione ha rivelato che il dispositivo potrebbe essere dotato di sensori della fotocamera alimentati da Leica. Di recente, la compagnia tedesca ha concluso la sua partnership con Huawei e questo potrebbe tradursi in una nuova collaborazione (si dice proprio con Xiaomi).

I rumor suggeriscono che sarà dotato di un sistema a quattro fotocamere sul retro. Vanterà un obiettivo principale Samsung GN5 da 50 MP, un obiettivo con zoom 2x da 48 MP, una lente da 48 MP con capacità di zoom 5x e infine un sensore da 48 MP con zoom 10x.

A differenza del predecessore, lo Xiaomi 12 Ultra avrà un modulo fotocamera posteriore circolare e non ci sarà un display secondario. Per chi non lo sapesse, Xiaomi Mi 11 Ultra è stato dotato di uno schermo sulla back cover e di un comparto foto rettangolare.

Oltre alle lenti, lo Xiaomi 12 Ultra dovrebbe avere un display di dimensioni comprese tra 6,5 ​​e 6,6 pollici e una risoluzione dello schermo di 2k.

Sotto il cofano, il 12 Ultra sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dovrebbe avere uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni. Il telefono potrebbe essere dotato di un supporto di ricarica da 120 W.