Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere il cameraphone PERFETTO

Le fotocamere del futuro Xiaomi 12 Ultra potrebbero essere, ancora una volta, quelle perfette: in poche parole, il nuovo dispositivo dell'OEM cinese potrebbe dominare le classifiche di DxOMark come il suo predecessore, il Mi 11 Ultra.

Un paio di giorni fa, abbiamo letto che la nuova ammiraglia è stata posticipata: il suo debutto dovrebbe avvenire nel secondo trimestre dell'anno a causa di motivi a noi sconosciuti (per ora).

Xiaomi 12 Ultra: cosa sappiamo del nuovo flagship?

Adesso, il noto tipster cinese Digital Chat Station su Weibo ha rivelato che il flagship potrebbe subire alcune modifiche sul fronte delle specifiche, ma il design generale resterà quello che abbiamo visto con i render trapelati in rete nelle settimane precedenti.

In precedenza, lo stesso insider ha mostrato alcuni schizzi di come potrebbe apparire l'ammiraglia next-gen di casa Xiaomi; ha rivelato che ci sarà un gigantesco modulo fotografico di forma circolare inserito al centro di un rettangolo che si estenderà per tutta la larghezza del device. All'interno dovrebbero essere presenti ben tre obiettivi e dovrebbe esserci una fotocamera grandangolare (principale), una lente ultra wide e un teleobiettivo periscopico.

Anche se la configurazione sembra essere identica a quella del Mi 11 Ultra, il nuovissimo Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere ancora più prestante dal punto di vista delle capacità fotografiche. Si dice che Xiaomi stia cooperando con Leica per creare un sistema di lenti inedito per il telefono; non resteremmo sorpresi nel vedere il gadget battere tutti i record, ancora una volta, sul portale di DxOMark. Di fatto, lancerà un guanto di sfida ad Apple con la line-up iPhone 13 Pro e a Huawei con la sua ottima serie P50.

Infine, sappiamo che il display dello Xiaomi 12 Ultra dovrebbe presentare una tecnologia OLED 2K sviluppata da Samsung con una fotocamera perforata posta al centro del pannello. Anche la ricarica dovrebbe essere superveloce: potremmo vedere una fast charge cablata super rapida da 120W.