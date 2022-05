Xiaomi 12 Ultra: ecco le specifiche della fotocamera

Con Samsung abbiamo una nuova categoria di prodotti super performanti (e super costosi) che gode del suffisso “Ultra”; ultimamnte, anche Xiaomi ha iniziato a seguire questo esempio (pensiamo al Mi 10 Ultra) e a breve Motorola, OnePlus, OPPO e altri marchi rilasceranno device con questo suffisso (e specifiche incredibili) sul mercato.

Giusto per ricordarlo, Xiaomi Mi 11 Ultra era un’ammiraglia con un SoC potentissimo, un comparto fotografico impressionante e uno schermo sulla back cover. Per quanto concerne la sua iterazione, lo Xiaomi 12 Ultra, ci saranno diversi cambi di rotta: uno fra tutti? Non sarà presente uno schermo secondario ma non solo. Il modulo fotografico sarà totalmente diverso e ci sarà la cooperazione con Leica. Tuttavia, le specifiche tecniche dei sensori saranno simili a quelle dei predecessori.

Xiaomi 12 Ultra: la fotocamera è senza segreti

Oggi, il noto tipster Digital Chat Station ha rilevato alcune delle caratteristiche del nuovo top di gamma di Xiaomi su Weibo. Ha affermato che Xiaomi 12 Ultra disporrà di una lente 120x, 12-120 mm, f/1.95-4.1 che, capite bene, è identica a quella del Mi 11 Ultra del 2021.

La dicitura 12-120 mm indica la distanza ottica che c’è dal sensore ultrawide da 48 Mpx da 12 mm. Gli altri numeri invece sono contestuali all’apertura variabile della lente. Pensiamo a f/1.95 che è il “diaframma dell’ottica principale” e all’f/4.1 del tele periscopico. Ad ogni modo, non disperate: anche se sono simili, avranno un design diverso e un software completamente differente. Notiamo un modulo rettangolare con all’interno un cerchio contenente i sensori.

Sotto la soccca invece, sarà presente un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (quello annunciato oggi) realizzato a 4 nanometri da TSMC. Fra le altre cose, la nuova ammiraglia potrebbe essere dotata di ceramica e pelle oltre che di uno schermo OLED con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 Hz. Dovrebbe esserci una grande batteria da 4900 mAh con fast charge da 120W.

Intanto, se cercate un top di gamma low-cost di ultima generazione, vi consigliamo Xiaomi 12X a 513,98€ su Amazon con spedizione gratuita Prime.

