Xiaomi 12 Ultra: svelato il modulo fotografico?

In queste ore è emersa online un’immagine che ritrae la back cover (con modulo fotografico) di Xiaomi 12 Ultra. Dall’immagine possiamo notare che il comparto per le ottiche disporrà di sette elementi. Perlomeno, così si intuisce dalla cover in silicone pubblicata sul web e dai 7 fori annessi.

Xiaomi 12 Ultra: facciamo il punto

Sappiamo che la line-up Xiaomi 12 è stata lanciata in Cina a dicembre dello scorso anno ma mancano ancora molti modelli all’appello. Abbiamo visto solo il 12X, il 12 e il 12 Pro ma dobbiamo ancora vedere commercializzato un 12 Lite e il 12 Ultra. Su quest’ultimo abbiamo letto che sarà un super flagship con Snapdragon 8 Gen 1 + (il SoC di Qualcomm ancora da svelare) ma nulla più. Un nuovo report ci ha svelato delle immagini dal vivo di questo gadget ma adesso scopriamo di più sulla sua estetica grazie alle cover emerse sul web.

Le foto ci arrivano dal tipster @SlashLeaks che ha condiviso il tutto su Twitter. Guardando queste immagini possiamo notare che la versione Ultra sembra essere diversa dai modelli visti in precedenza. C’è un grande modulo circolare composto da sette ritaglie (incluso quello per il flash LED). Ipotizziamo quindi diverse lenti con sensore principale da 1/1,1 pollici (Sony Exmor IMX800).

La lente principale sembra essere accoppiata ad una ultrawide e ad un teleobiettivo. Sembra esserci anche un’ottica con zoom integrata. Forser, potrebbe esserci poi una back cover in simil pelle. Anteriormente dovremmo trovare una selfiecam da 48 Mpx. La camera posteriore invece, dovrebbe avere una risoluzione di 50 Mpx.

Anche l’ultrawide dovrebbe avere una risoluzione da 48 mega, abbinata probabilmente ad un obiettivo periscopico da 48 Mpx e ad un sensore LiDAR. Non ci sono molti altri dettagli in merito, quindi restate connessi per saperne di più.

Intanto, se state cercando uno smartphone premium dell’OEM cinese, vi suggeriamo l’acquisto di Xiaomi 12, il super compatto con processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, schermo da 6,1 pollici OLED super risoluto e con un comparto fotografico prestante e performante a soli 740,81€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.