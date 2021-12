Xiaomi 12 Pro, un sound DA PAURA: ecco perché

Xiaomi 12 Pro presenterà ben quattro altoparlanti realizzati da Harman Kardon. Inutile dirlo: fra fotografie perfette al buio e un comparto audio senza eguali, il super flagship dell'OEM cinese sarà un prodotto senza paragoni.

Xiaomi 12 Pro: tutto quello che c'è da sapere

La società è pronta per lanciare la serie Xiaomi 12 domani (28 dicembre). La società dovrebbe presentare tre terminali: il modello standard, la versione “lite” 12X e il super premium 12 Pro. Tuttavia, l'azienda ha spoilerato i primi dettagli relativi alle versioni vanilla e Pro. L'ultimo teaser rivela alcuni dettagli sugli speaker di bordo.

Ieri, l'account Weibo ufficiale della società ha condiviso un'immagine che mette in evidenza tutte le caratteristiche chiave del prossimo 12 Pro. Secondo questo dichiarato, il dispositivo suonerà semplicemente “da paura”.

L'immagine inoltre afferma che il telefono arriverà con un sistema di speaker dual-core a quattro unità messo a punto da Harmon Kardon. In parole più semplici, il telefono ospiterà ben quattro altoparlanti al dine di offrire un'esperienza sonora coinvolgente.

Questo tipo di sistema di speaker si trova solitamente soltanto sui tablet. Ecco perché l'informatore Digital Chat Station ha dichiarato che telefono dovrebbe suonare molto bene.

La stessa immagine ribadisce anche altre caratteristiche dello smartphone che sono state spoilerate separatamente in precedenza. Ad esempio, sappiamo che il dispositivo arriverà con un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, display 2K LTPO, supporto per la ricarica rapida da 120 W con chip Surge P1 e fotocamera principale Sony IMX707 con tecnologia di messa a fuoco CyberFocus sviluppata autonomamente.

Non ci resta che attendere domani per sapere tutte le novità in merito; restate connessi, ne vedremo delle belle.