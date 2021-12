Xiaomi 12 Pro potrebbe avere una selfiecam sotto il display

Xiaomi 12 Pro potrebbe avere una fotocamera sotto il display. Recentemente, il logo MIUI 13 è apparso in alcune delle app stock di MIUI. Allo stesso tempo, più rumor che dimostrano nuove funzionalità sono trapelate sul web attraverso lo stesso mezzo. Sembra che il flagship dell'OEM cinese, lo Xiaomi 12 Pro, possa disporre di una features davvero unica.

Xiaomi 12 Pro: la feature che non ti aspetti

Secondo Xiaomiui, lo smartphone mostrato all'interno della MIUI 13 potrebbe essere uno Xiaomi 12 Pro. Questo perché non c'è nessun altro telefono dell'azienda con un design simile a quello trapelato.

Seguendo i video, il telefono avrà un display curvo su tutti e quattro i lati, tuttavia, lo schermo non sarà così estremo come sulla serie Mi 11. Quindi, avrà cornici superiore e inferiore leggermente più spesse.

Ancora più importante, il terminale nei video sembra avere una fotocamera sotto il displayb che Xiaomi chiama CUP (Camera Under Panel). Questo è il motivo per cui si pensa che il telefono emerso in rete sia il 12 Pro. In precedenza si diceva che fosse dotato di una selfiecam sullo schermo come quella del Mix 4 attuale.

Xiaomiui suggerisce anche che lo smartphone potrebbe essere dotato di un altoparlante piezoelettrico come l'originale Mi MIX, poiché i video non mostrano un auricolare fisico. Ad ogni modo, per ora, non si fa menzione di questo componente nel codice MIUI.

La serie Xiaomi 12 dovrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni. Nonostante ciò, dobbiamo ancora imparare il loro design e la maggior parte delle specifiche. Ci sono state più fughe di notizie relative alle custodie e protezioni per lo schermo del super flagship negli ultimi giorni, ma non conosciamo tutto finora. Restate connessi.