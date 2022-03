Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: i nuovi top di gamma già in sconto

Un mix sensazionale di specifiche tecniche e design curato nei minimi dettagli. Ancora una volta Xiaomi stupisce l'intero mondo lanciando sul mercato degli smartphone che tra le mani fanno sognare. Sono ben tre i modelli che approdano e credimi, scegliere il tuo preferito sarà veramente difficile. Stiamo parlando esattamente della Serie 12, presentato poche ore fa dal colosso cinese.

Perfetti perché sono dei dispositivi che puntano al sodo, ovviamente giocano su un rapporto qualità prezzo eccezionale e soltanto per 48 ore di fuoco saranno disponibili a prezzo d'affare. Dalle ore 8 del 17 marzo al 18 marzo potrai acquistarli su AliExpress beneficiando di sconti che toccheranno il centinaio di euro.

Per tutti gli acquisti compiuti sull'e-commerce cinese, l'IVA è già inclusa nel prezzo esposto.

Xiaomi Series 12: tre smartphone di fascia alta adatti a ogni esigenza

Ciò di cui ho bisogno io non è per forza di cose ciò di cui hai bisogno tu. Per non farti scendere a compromessi ma acquistare un prodotto che possa regalarti praticamente un'esperienza cucita su misura, Xiaomi ha deciso di dare vita a ben tre modelli differenti. Tutti appartengono alla fascia alta quindi non avere dubbi sulla loro qualità.

A fare da filo conduttrice è proprio la fotocamera posteriore che su tutti e tre vanta un triplo obiettivo da 50 megapixel. Le fotografie e i video sono di qualità assicurata, in ogni ambito.

Ps: sperimenti anche il 5G visto che è caratteristica fissa.

Xiaomi 12: il modello base che tutti vorrebbero

Definirlo modello base sembra un po' discriminante, ma per fartela breve, questo smartphone è quello che si posiziona nel centro della triade. Con un display AMOLED da 6,28 pollici ti fa sentire come al cinema ogni qualvolta apri un'applicazione o ti gusti un video. I 120Hz in questo caso non possono che fare da padroni anche nel campo gaming dove la fluidità di stupisce in modo positivo.

Con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 non poteva che essere altrimenti. In più è disponibile in diversi tagli di memoria:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria;

12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Pensa un po', la tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel da il meglio di sé in tutte le situazioni. Infatti con l'aiuto dell'Intelligenza artificiale non sbagli mai uno scatto che si tratti di panoramiche, notturne, macro e selfie (devi proprio scoprire le modalità ritratto, una fantasia per i tuoi occhi).

Se poi aggiungi la ricarica da 67W tramite cavo e da 50W in modalità wireless sai già che la batteria da 45000 mAh diventerà la tua alleata numero uno per giorni e giorni.

Xiaomi 12 Pro

Il gradino superiore non può che essere occupato da Xiaomi 12 Pro, uno smartphone che ha molto da condividere con il suo fratellino minore ma che si rivolge a chi vuole soltanto il meglio. In questo caso il display fa un salto di qualità grazie all'esperienza tuttotondo che il Dynamic AMOLED da 6,7 pollici ti offre. Risoluzione da non crederci visto che hai tra le mani una WQHD+ che ti fa provare emozioni nuove e intriganti.

Anche lui con il suo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 corre in lungo e largo qualunque sia l'operazione che gli chiedi. Video, social, editing, gaming mobile. Non ci sono limiti, in questo caso, però, sono due le varianti disponibili:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria;

12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Altro salto di qualità lo trovi nella fotocamera dove sono presenti le sempiterne tre lenti, ma in questo caso a fare da leader è l'obiettivo Sony IMX707. Cos'è? Un gioiellino unico nel suo genere che abbinato ad altrettante tecnologie come l'HDR10+ mangia letteralmente la concorrenza. Attenzione a caricare foto e video online: potresti essere nominato per il prossimo Oscar della categoria senza volerlo!

Concludono in bellezza la ricarica con cavo da 120W, wireless da 50W e persino la reverse da 10W abbinate tutte a una batteria da 4600mAh che durerà per giorni.

Xiaomi 12X

Conclude la serie il più piccolo di casa che si adatta perfettamente se sei in cerca di un prodotto eccezionale a buon prezzo. Xiaomi 12X è proprio questo ma non avere timori, non ti lascia deluso. Il display è il gemello del modello 12 base così come la fotocamera. A fare la differenza è proprio il processore che trovi montato, un perfetto Qualcomm Snapdragon 870 che tra le tue mani corre letteralmente.

Prestazioni eccezionali che puoi gestire in un solo tocco. Non hai limiti perchè trattandosi comunque di un prodotto avanzato, puoi fare tutto ciò che ami. Sono due le varianti disponibili:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria;

Seconda differenza è l'assenza della ricarica wireless, ma non ti preoccupare hai sempre 67W che supportano la tua batteria da 4500mAh.

Prezzi e disponibilità: al via gli affari su AliExpress

I nuovissimi top di gamma della serie Xiaomi 12 sono disponibili su AliExpress in promo lancio, collegati anche subito ma ricordati di completare l'ordine a partire dal 17 marzo alle ore 8. Nello specifico:

Xiaomi 12 lo acquisti al prezzo scontato di 636 euro nella versione da 8 GB+128 GB; 681 euro nella versione da 8 GB+256 GB; 727 euro nella versione da 12 GB + 256GB.

Xiaomi 12 Pro lo acquisti al prezzo scontato di 909 euro nella versione da 8 GB + 256 GB; 1000 euro nella versione da 12 GB + 256 GB.

Xiaomi 12X lo acquisti al prezzo scontato di 408 euro nella versione da 8 GB + 128 GB; 499 euro nella versione 8 GB + 256 GB.



Per l'occasione, sappi che saranno attivate anche delle promozioni speciali. In modo particolare i primi 1000 clienti riceveranno regali sensazionali.