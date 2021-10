Xiaomi 12: le immagini sono online, il debutto è imminente?

Le presunte immagini dal vivo del nuovo flagship Xiaomi 12 sono trapelate online; questo vuol dire che il debutto potrebbe essere imminente.

Xiaomi 12 sarà davvero così?

L'ammiraglia dell'OEM cinese è stata presumibilmente avvistata dal vivo in una metropolitana e questo potrebbe essere il nostro primo sguardo al prossimo telefono di punta di Xiaomi.

Il tipster Mukul Sharma ha condiviso un paio di immagini da Weibo che mostrano il device “live”. Non si vede molto sul telefono perché è coperto da una custodia dall'aspetto strano, ma sembra avere un display insolitamente alto. Altresì, potrebbe essere solo un gioco di prospettive dovuto agli angoli e allo scatto trapelato.

Alleged live hands on image of the Xiaomi 12 leaked on Weibo.#Xiaomi #Xiaomi12 pic.twitter.com/F27I4xQVpE — Mukul Sharma (@stufflistings) October 30, 2021

In precedenza, si diceva che lo Xiaomi 12 sarebbe stato dotato di un design con selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni e che avrebbe avuto un elevato rapporto schermo-corpo insieme a una leggera curvatura dei lati. Ma questi miglioramenti, sfortunatamente, sono quasi impossibili da individuare per via della cover nera che viene vista sul telefono nelle immagini trapelate.

Ad ogni modo, il lancio del nuovo smartphone di punta della società potrebbe essere dietro l'angolo, anche considerando che il suo predecessore, il Mi 11 Ultra, è già in fase di eliminazione in alcuni Paesi come l'India. Secondo quanto riferito, il nuovo device ha anche ricevuto la certificazione BIS indiana, confermando ulteriormente il rilascio della prossima versione. Le indiscrezioni hanno indicato una data di rilascio all'inizio del 2022, ma ciò non è stato ancora confermato ufficialmente.

Quello che si sa è che lo Xiaomi 12 sarà uno dei primi dispositivi a presentare il chipset Qualcomm Snapdragon 898 che sarà prodotto utilizzando un processo architettonico a 4 nm. Disporrà di RAM di tipo LPDDR5X fino a 12 GB e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Potrebbe essere supportata anche la ricarica cablata da 120 W e wireless da 50 W.