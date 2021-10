Xiaomi 12 Lite avrà a bordo una fotocamera da top di gamma?

Cresce l'attesa per il nuovo Xiaomi 12 Lite, smartphone in relazione a cui finora erano trapelate ben poche informazioni circa la possibile scheda tecnica. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, alcuni dettagli relativi al telefono è stato possibile apprenderli grazie agli aggiornamenti riportati da alcuni siti esteri.

Xiaomi 12 Lite: cosa sappiamo al momento

Il dispositivo dovrebbe essere presentato in due versioni: una per il mercato cinese e l'altra per il mercato globale. Inoltre, il modello cinese potrebbe essere migliore della sua controparte internazionale in termini di fotocamere: verrà indicato con il nome in codice “ZIJIN” (sigla “TAOYAO” per la global version).

Xiaomi 12 Lite, in entrambi i casi, dovrebbe avere a bordo un display con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel. Potrebbe rispondere all'appello anche il chipset Snapdragon 778G Plus, introdotto appena qualche giorno fa.

Il modulo della fotocamera posteriore dovrebbe comprendere 3 sensori. Nel modello globale verrebbero implementate, oltre alla camera principale, anche una lente grandangolare ed una macro. Invece, nella versione cinese dello Xiaomi 12 Lite dovrebbe trovare spazio un teleobiettivo in sostituzione del sensore macro, il che rappresenterebbe un importante passo in avanti per la linea “Lite” dell'azienda.