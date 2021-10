Xiaomi 12: sarà il primo con Snapdragon 898

Il nuovo Xiaomi 12 sarà il primo a presentare la rivoluzionaria piattaforma Snapdragon 898. Non si può non ricordare il fatto che da diversi anni l'azienda fa di tutto per essere la prima sul mercato a rilasciare un flagship con l'ultimo top di gamma SoC di Qualcomm.

Xiaomi 12: arriverà a dicembre, parola di tipster

Ora tutto fa pensare che Xiaomi 12 rivendicherà il titolo di pioniere nel mercato con lo Snapdragon 898. L'insider della rete Ice Universe, che è abbastanza preciso nelle sue previsioni, ha affermato di essere sicuro al 100% che il flagship dell'OEM cinese sarà presentato in anteprima a dicembre.

Potete fidarvi di questo insider, quindi vale la pena dare per scontato che l'azienda organizzerà l'annuncio del nuovo flagship nell'ultimo mese dell'anno in uscita e che questa sarà la prima compagnia sul mercato ad offrire l'ultima piattaforma premium di Qualcomm. Presumibilmente, il debutto potrebbe avvenire dopo il 12 dicembre.

Ricordiamo che le voci indicano che lo Snapdragon 898 potrebbe offrire tre cluster di core, di cui uno sarà assegnato al super-core Cortex-X2 con una frequenza di picco di 3.0 GHz. Il secondo cluster è progettato per tre core Cortex-A710 con una frequenza di clock di 2,5 GHz e il terzo – Cortex-A510, overcloccato a una frequenza di 1,79 GHz. L'acceleratore video Adreno 730 sarà responsabile dell'elaborazione grafica.

Inoltre, in rete è apparso uno schizzo preparatorio che mostra come sarà, presumibilmente, il pannello frontale dello Xiaomi 12 Pro. Non è diventata una novità ma tutto è prevedibile: ci sarà un display dai bordi curvi e una fotocamera frontale incastonata al centro della parte superiore dello schermo. Il predecessore sembrava esattamente identico, tranne che per la posizione del modulo selfie.

Inoltre, la realtà cinese Xiaomi ha rilasciato un teaser affermando che la presentazione ufficiale degli smartphone di quinta generazione (5G) Redmi Note 11 avverrà la prossima settimana, 28 ottobre.

La serie includerà la versione base del Redmi Note 11 e la variante più costosa del Redmi Note 11 Pro. Verrà lanciato anche il Pro +. Questo utilizzerà un display con un piccolo foro al centro nella zona superiore per una singola fotocamera frontale. La frequenza di aggiornamento del pannello sarà di 120 Hz.

Nella parte superiore puoi vedere un jack per cuffie standard da 3,5 mm e uno spioncino per ricetrasmettitore a infrarossi. La dotazione include un sistema audio con impostazioni JBL. Nella parte posteriore vi è una camera quadrupla.

Secondo alcune indiscrezioni, il Redmi Note 11 sarà dotato di un processore MediaTek Dimensity 810; 6/8 GB di RAM, un'unità flash da 128 GB, una fotocamera frontale da 13 megapixel; una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

La variante Redmi Note 11 Pro riceverà presumibilmente un chip Dimensity 920; 6/8 GB di RAM, un'unità da 128/256 GB; una fotocamera frontale da 16 megapixel, una fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 megapixel; e una batteria da 5000 mAh con supporto da 67 watt. ricarica.