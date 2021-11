Xiaomi 12: ecco come sarà il modulo fotografico

Qualcomm rilascerà ufficialmente il suo ultimo processore di punta, Snapdragon 8 Gen1, all'inizio di dicembre. Questo è anche il primo chip a 4 nm dell'azienda e ha attirato molta attenzione da parte di media e insider negli ultimi tempi. Secondo le indiscrezioni, sembra che lo Xiaomi 12 sarà il primo telefono ad adottarlo, ma molti pensano che anche Motorola possa giocarsi il “primo posto”.

Xiaomi 12: sarà davvero così?

Di recente, l'ammiraglia Motorola con Sandspragon 8 Gen1 ha ricevuto più segnalazioni rispetto allo Xiaomi 12. Tuttavia, il popolare blogger di tecnologia Weibo, @DCS ci ha recentemente fornito alcuni suggerimenti sull'aspetto del device in questione. La fuga di notizie mostra il design della fotocamera posteriore di questo telefono di punta in arrivo. Dall'immagine trapelata, possiamo vedere che il design della fotocamera posteriore del telefono è simile al Redmi K30S. Viene fornito con la fotocamera principale, una ultra grandangolare e un tele macro.

In termini di componenti, Mi Fans chiama questa disposizione “Big Eyes and Small Eyes“. Sembra molto carina ed interessante. Vale la pena ricordare che questa disposizione è stata utilizzata molte volte da Xiaomi e Redmi negli ultimi due anni. L'azienda ha già familiarità con questo design. Pertanto, sarà più facile risparmiare spazio per la batteria, rendendo così il dispositivo più sottile e leggero.

Lo Xiaomi 12 verrà fornito con uno schermo con frequenza di aggiornamento adattivo LTPO. Questa funzione realizzerà una funzione di regolazione della frequenza di aggiornamento adattiva compresa tra 1 e 120Hz. Questa opzione porterà anche una regolazione automatica del display. Ciò significa che quando un utente attiverà un gioco molto impegnativo, il refresh rate del display si imposterà automaticamente sui 120Hz. Tuttavia, quando l'utente sarà su un'app social, il device ridurrà significativamente la frequenza di aggiornamento.

Sotto il cofano, lo Xiaomi 12 avrà una batteria di grande capacità (5000 mAh). La ricarica wireless sarà di soli 50 W a causa delle normative cinesi. Il flagship si caricherà completamente in soli 20 minuti e questo sarà un nuovo record.

Inoltre, arriverà anche con MIUI 13 out of the box.