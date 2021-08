In queste ore sono emersi i primi dettagli relativi al comparto fotografico dei futuri Xiaomi Mi 12 e CC11; scopriamo insieme di cosa disporranno.

Xiaomi: cosa sappiamo dei nuovi flagship/midrange in arrivo?

L'OEM cinese ha iniziato a rilasciare nuovi dispositivi per la seconda metà del 2021. Il colosso tecnologico cinese ha programmato un evento di lancio globale per il 15 settembre. La società dovrebbe annunciare la serie Xiaomi 11T nel corso della suddetta conferenza. Prima di ciò, siamo venuti a conoscenza delle specifiche tecniche della fotocamera di due nuovi dispositivi premium prossimi al debutto: stiamo parlando dello Xiaomi 12 e del futuro CC11.

Secondo il canale Telegram Xiaomiui, la prossima line-up di punta Xiaomi 12 potrebbe includere almeno tre modelli. Si dice che questi telefoni abbiano il nome in codice Zeus, Cupido e Psiche. Recano rispettivamente i numeri di modello L1, L2 e L3A.

Tutti e tre i device ospiteranno una configurazione a tripla lente con sensore principale da 200 MP. Due di questi saranno alimentati dal SoC erede dello Snapdragon 888, attualmente noto come SM8450. Il terzo modello invece, verrà fornito con un chip basato sull'SM850 (potrebbe essere uno Snapdragon 865 overcloccato).

Specifiche della fotocamera della gamma Xiaomi 12:

Zeus

Sensore primario da 200 MP;

50MP ultragrandangolare;

Periscopio da 50 MP 10X;

Cupid

Sensore primario da 200 MP;

Ultra-wide;

macro;

Psiche

Sensore primario da 200 MP;

Ultra-grandangolare;

Macro con OIS.

Per quanto riguarda i nomi marketing, Zeus potrebbe essere il 12 Ultra, mentre Cupid potrebbe essere lanciato come Xiaomi 12 standard. Psiche potrebbe essere l'iterazione “Pro”.

Inoltre, parlando della cosiddetta serie Xiaomi CC11, Xiaomiui afferma che i due telefoni in scaletta hanno il nome in codice Pissaro e Pissaropro. Al momento, i due dispositivi sono identici in termini di funzionalità. Saranno alimentati da un SoC MediaTek sconosciuto e presenteranno una configurazione a tripla lente con camera principale da 108 MP e un sensore di impronte digitali sul frame laterale.

Tuttavia, le loro specifiche potrebbero cambiare poiché sono ancora in fase di sviluppo.

Specifiche della fotocamera della serie Xiaomi CC11:

Pissaro

Sensore primario HM3 da 108 MP;

Ultra-wide;

Macro;

Pissaropro

Sensore primario HM3 da 108 MP;

Ultra-grandangolare;

Macro.

La serie Xiaomi 12 sostituirà la gamma Mi 11. Si dice che almeno uno dei modelli della gamma debutterà alla fine del 2021. Sarà probabilmente il primo smartphone con il SoC mobile di punta Qualcomm di nuova generazione, proprio come è avvenuto lo scorso anno con il Mi 11 standard.

