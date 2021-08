Xiaomi dovrebbe presentare i telefoni di punta Mi 11T e 11T Pro a settembre. Un nuovo tweet dell'informatore Ishan Agarwal ha appena rivelato che un rivenditore europeo ha confermato che la serie includerà una variante standard e una Pro. Ha condiviso le configurazioni, le varianti di colore e il prezzo di lancio previsto per entrambi i modelli della gamma. Scopriamo tutto e anche di più nell'articolo completo.

Xiaomi Mi 11T Series: un nuovo nome per i device

I prossimi modelli Mi 11T non si chiameranno Mi 11T e Mi 11T Pro. Secondo quanto riferito, l'OEM cinese ha deciso di eliminare il marchio “Mi” dai nomi dei suoi dispositivi futuri per i mercati globali. Quindi, in poche parole, sembra che i prossimi flagship killer si chiameranno Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro.

L'11T e l'11T Pro arriveranno in due colorazioni con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB di storage al seguito. Il rivenditore europeo ha elencato le varianti da 128 GB e 256 GB del Mi 11T per £ 633,96 (~ $ 871); il modello da 256 GB ha un prezzo di £ 660,95 (~ $ 908). Il Mi 11T Pro avrà due opzioni: una 128 GB e una da 256 GB. Entrambe state individuate con cartellini dei prezzi £ 758,69 (~ $ 1.042) e £ 785,42 (~ $ 1.079). Questi modelli dovrebbero arrivare in tre colorazioni: Celestial Blue, Moonlight White e Meteor Grey.

Si dice che i Mi 11T e Mi 11T Pro presenteranno pannelli OLED con refresh rate da 120Hz. Il modello standard verrà fornito con chip MediaTek Dimensity 1200 a 6 nm e con un sistema a tripla lente con sensore principale da 64 megapixel, mentre il modello Pro potrebbe offrire lo Snapdragon 888, un'unità a tripla camera da 108 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la fast charge cablata da 120 W.

