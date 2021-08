Secondo il popolare leakster Digital Chat Station, la serie di punta Xiaomi Mi 12 è in fase di sviluppo. Il tipster ha anche rivelato che i nomi in codice per i modelli di questa serie saranno Zeus e Cupid.

Xiaomi Mi 12: cosa sappiamo dei nuovi device?

I nomi in codice Zeus e Cupid potrebbero fare riferimento ai Mi 12 e Mi 12 Pro. Questo significa che la serie di punta avrà solo due modelli? Probabilmente no. Le serie Xiaomi Mi 10 e Mi 11 disponevano di ben tre prodotti al lancio: la variante vanilla, quella Pro e la Ultra.

Inoltre, gli schermi di alta qualità sulla serie Xiaomi Mi 11 avranno alcuni aggiornamenti in più. La serie Mi 12 sarà dotata di uno schermo LTPO con frequenza di aggiornamento adattiva. Questa funzione porterà anche una regolazione automatica del display.

Ciò significa che quando un utente attiverà un gioco molto impegnativo, la frequenza di aggiornamento del pannello si imposta automaticamente su 120Hz. Tuttavia, quando l'utente sarà su un'app social, il refresh rate si abbasserà notevolmente.

Il Mi 12 mostra che supporterà la ricarica rapida cablata da 120 W e la ricarica wireless da 100 W. Tuttavia, a causa dell'implementazione delle nuove normative sulla ricarica wireless, la ricarica rapida wireless superiore a 50 W potrebbe essere vietata.

Secondo le notizie precedenti, la CPU di Qualcomm Snapdragon 898 utilizzerà un'architettura a tre cluster. Questo chip utilizzerà il processo di produzione a 4 nm di Samsung. Includerà un core Cortex-X2 molto grande, un core Cortex-A710 grande e un core Cortex-A510 piccolo.

Tutti questi nuovi design verranno eseguiti con il sistema ARM v9 Pure a 64 bit; le prestazioni di progettazione di Cortex-X2 sono circa il 16% superiori a quelle dell'X1. Tuttavia, dopo l'ottimizzazione di Qualcomm, le sue prestazioni sembrano essere migliorate di molto. Al momento, non abbiamo alcuna informazione in merito a questo SoC.

Xiaomi

Smartphone