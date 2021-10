Xiaomi 12: cosa sappiamo del nuovo flagship?

I presunti numeri di modello della serie Xiaomi 12 sono appena apparsi online. Per chi non lo sapesse, l'OEM cinese è stata la prima azienda a lanciare uno smartphone alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888; parliamo dell'ottimo Mi 11. Il telefono è stato annunciato alla fine di dicembre 2020.

Xiaomi 12: ecco i numeri di modello

Quindi, c'è una possibilità che la prossima line-up Xiaomi 12 possa essere anche la prima a debuttare con il SoC next-gen di casa Qualcomm, lo Snapdragon 898. Adesso sono trapelati i possibili numeri di modello di due dispositivi appartenenti a questa gamma.

Secondo l'affidabile leaker Digital Chat Station, il marchio asiatico si sta preparando a lanciare due nuovi smartphone con numeri di modello 2201122C e 2203121C. Questo suggerisce che i device faranno parte della serie di punta prossima al debutto.

L'insider afferma anche che saranno alimentati dal futuro processore Qualcomm SM8450, che dovrebbe diventare ufficiale come Snapdragon 898. Secondo lui, questi terminali arriveranno anche con nuovi display, nuove specifiche della fotocamera, nuove soluzioni di ricarica rapida e molto altro ancora.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare della futura serie Xiaomi 12: i prossimi smartphone di punta dell'azienda sono nelle notizie da luglio.

Si dice che la versione vanilla Xiaomi 12 sia dotata di un nuovo display AMOLED flessibile leggermente curvo con un mento minimo, un rapporto schermo-corpo più elevato e un foro di dimensioni più piccole.

In precedenza, si diceva che l'intera gamma avrebbe ospitato una configurazione a tripla lente con sensore principale da 200 Megapixel. Ma i rapporti più recenti suggeriscono un modulo di telecamere triple con main camera da 50 Mega. Infine, un altro rapporto ha rivelato un corpo in ceramica e una batteria da 5.000 mAh per il suddetto prodotto. Se la line-up Xiaomi 12 è davvero destinata a fare il suo debutto prima della fine di quest'anno, ci aspettiamo di saperne di più nei giorni a venire: restate connessi.