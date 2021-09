Xiaomi 11T è lo smartphone che ha del magico: super OFFERTA LANCIO

Se “perfezione” è la parola che vuoi accostare al tuo smartphone quando lo descrivi, devi acquistare assolutamente il nuovo Xiaomi Mi 11T. Disponibile su AliExpress, puoi accedere non solo all'Early bird price, ma anche a un favoloso coupon che dimezza il prezzo di ben 100€.

Con le spedizioni gratuite diventa tuo in pochissimo tempo e l'IVA è già inclusa quindi non avrai amare sorprese.

Xiaomi 11T: lo smartphone top di gamma che hai da sempre aspettato

Ultramoderno ed esteticamente accattivante sono due descrizioni molto riduttive per questo smartphone. Arriva sul mercato in due varianti e in colorazioni così belle che faticherai a scegliere la tua preferita. Infatti Xiaomi si è spinta oltre con questo smartphone, nonostante il suo vero cuore pulsante sia all'interno.

Dalla A alla Z, il telefono non ti delude considerato che per ogni comparto è dotato di un eccellenza. Cosa intendo? Che a partire dal display e a finire alla batteria, non c'è un singolo dettaglio che non quadra.

Monta un pannello AMOLED con refresh rate da 120Hz. A disposizione hai 6,67 pollici per poter fare tutto ciò che ami come navigare sulle applicazioni, guardare video e tanto altro ancora. Le cornici sono così sottili da non notarle neanche. Il processore non è da meno visto che è marchiato MediaTek ed è un Dimensity 1200 Ultra, il quale supporta il 5G e ti fa navigare alla velocità della luce.

In merito alla memoria interna, invece, hai due possibilità: lo smartphone è disponibile con 8 GB di RAM standard ma con due spazi di archiviazione differenti ossia 128 GB e 256 GB. Scegli tu quello che si adatta più alle tue preferenze.

Inoltre non posso non illustrarti la camera posteriore che non solo è costituita da un triplo sensore, ma il principale è persino da 108 megapixel. Ebbene sì, hai letto bene: scatti foto e giri video degni del cinema. Non per altro lo slogan è proprio “Cinemagic”!

In conclusione, neanche la batteria ti può deludere considerati i suoi 5000mAh che si ricaricano con la Turbo charging da 67W. In appena 36 minuti torna al massimo del suo splendore.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi 11T. Per ottenere lo sconto collegati sulla pagina di AliExpress, scegli la spedizione dalla Francia e inserisci il codice “MI50”, così facendo otterrai: