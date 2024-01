Xbox Series X tocca il MINIMO STORICO, affrettati per farla tua

Perché non realizzare i tuoi sogni nel cassetto quando hai a portata di mano una Xbox Series X al minimo storico? Finalmente hai la console che fa al caso tuo e che, soprattutto, ti permette di giocare a tutti i titoli più interessanti.

Approfitta ora del ribasso del 28% su Amazon dove il prezzo crolla a soli 394€. Non mi stupirei se andasse a ruba quindi non perdere neanche un secondo in più se sei interessato. Acquistala ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xbox Series X per un mondo di gaming che non ti aspettavi

Xbox Series X è una console gaming di ultima generazione. Se ami immergerti nei videogiochi e vuoi sperimentare un prodotto che ti possa garantire solo prestazioni massime, non te la fare scappare.

Naturalmente è la ultima uscita sul mercato e la diretta competitrice di PlayStation 5 ma credo che questo tu lo sappia già. Design minimalista e lineare per un dispositivo che puoi mettere in bella mostra ovunque tu voglia.

Al suo interno trovi un’unità SSD così avanzata da elevare le prestazioni. Ovviamente viene supportato il 4K, hai tempi di caricamento al minimo e tanto altro ancora.

Il vero vantaggio di una Xbox è che puoi attivare il Game Pass, un vero e proprio Netflix dei giochi che con un abbonamento mensile ti fa accedere a migliaia di titoli diversi tra cui anche i più attesi e nuovi sul mercato.

Insomma, cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua Xbox Series X a prezzo minimo, solo 394€ con lo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.