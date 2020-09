Da oggi, alle ore 9, sono aperti ufficialmente i preordini per comprare in anteprima le nuove Xbox Series X ed Xbox Series S.

Xbox Series X e Series S: al via i preordini

Aspettando il lancio del 10 novembre, è possibile – a partire dalle ore 9 del 22 settembre – assicurarsi la propria console next gen di Microsoft preferita. Chi lo desidera, può procedere all’acquisto sullo store ufficiale del colosso di Redmond:

Inoltre, è anche bene tenere sotto controllo la pagina Amazon dedicata ai due sistemi di intrattenimento. La differenza principale fra le due console è la presenza (solo su Series X) del lettore di dischi anche se, naturalmente, non si tratta dell’unico dettaglio tecnico a cambiare.

Infine, a partire dal 10 novembre, sarà anche possibile comprare i nuovi controller (Carbon Black, Robot White e Shock Blue) e l’Xbox Kit Play and Charge, utile a ricaricare il gamepad mentre si è intenti a giocare oppure quando la console è in stand-by. I controller avranno un prezzo di 59,90€ mentre i kit Play and Charge si potrà pagare solo 22,90€.

